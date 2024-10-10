Ночью температура воздуха местами может опуститься всего до +8 градусов. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

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Прогноз погоды на 11 октября

В пятницу, 11 октября, погода ощутимо ухудшится. Так, на большинстве территории Украины будет переменная облачность, но в некоторых областях будет дождливо. Как прогнозируют синоптики, днем на Западе, Житомирской и Винницкой области будут осадки. На остальной территории – сухо.

На Западе также ощутимо станет холоднее, где столбики термометров покажут от +14 до +19. В других областях теплее – +18...+23 градуса. Теплее всего будет на Юге, где температура воздуха днем будет достигать +25 градусов.

По прогнозу синоптиков, ветер будет юго-восточным с переходом в западных областях на северо-западный, но без сильных порывов – от 5 до 10 метров в секунду.

Обратите внимание! 11 и 12 октября из-за обильных осадков на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3 – 1,0 метра, на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,2 – 0,7 метра. Без угрозы негативных последствий.



Кроме того, 11 октября в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях – чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Температура в городах Украины

Киев – +19...+21;

Ужгород – +14...+16,

Львов – +14...+16,

Ивано-Франковск – +15...+17,

Тернополь – +15...+17,

Черновцы – +16...+18,

Хмельницкий – +17...+19,

Луцк – +14...+16,

Ровно – +15...+17,

Житомир – +19...+21,

Винница – +20...+22,

Одесса – +23...+25,

Николаев – +23...+25,

Херсон – +23...+25,

Симферополь – +23...+25,

Кропивницкий – +21...+23,

Черкассы – +20...+22,

Чернигов – +19...+21,

Сумы – +20...+22,

Полтава – +20...+22,

Днепр – +22...+24,

Запорожье – +23...+25,

Донецк – +22...+24,

Луганск – +21...+23,

Харьков – +22...+24.



Прогноз погоды в Украине 11 октября / Карта Укргидрометцентра