Уночі температура повітря місцями може опуститися усього до +8 градусів. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.
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Прогноз погоди на 11 жовтня
У п'ятницю, 11 жовтня, погода відчутно погіршиться. Так, на більшості території України буде мінлива хмарність, але у деяких областях дощитиме. Як прогнозують синоптики, вдень на Заході, Житомирській та Вінницькій області будуть опади. На решті території – сухо.
На Заході також відчутно стане холодніше, де стовпчики термометрів покажуть від +14 до +19. В інших областях тепліше – +18...+23 градуси. Найтепліше буде на Півдні, де температура повітря вдень сягатиме +25 градусів.
За прогнозом синоптиків, вітер буде південно-східним з переходом у західних областях на північно-західний, але без сильних поривів – від 5 до 10 метрів за секунду.
Зверніть увагу! 11 та 12 жовтня через рясні опади на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,3 – 1,0 метр, на річках басейнів Сяну та Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) на 0,2 – 0,7 метри. Без загрози негативних наслідків.
Крім того, 11 жовтня у Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Температура у містах України
- Київ – +19...+21;
- Ужгород – +14...+16,
- Львів – +14...+16,
- Івано-Франківськ – +15...+17,
- Тернопіль – +15...+17,
- Чернівці – +16...+18,
- Хмельницький – +17...+19,
- Луцьк – +14...+16,
- Рівне – +15...+17,
- Житомир – +19...+21,
- Вінниця – +20...+22,
- Одеса – +23...+25,
- Миколаїв – +23...+25,
- Херсон – +23...+25,
- Сімферополь – +23...+25,
- Кропивницький – +21...+23,
- Черкаси – +20...+22,
- Чернігів – +19...+21,
- Суми – +20...+22,
- Полтава – +20...+22,
- Дніпро – +22...+24,
- Запоріжжя – +23...+25,
- Донецьк – +22...+24,
- Луганськ – +21...+23,
- Харків – +22...+24.
Прогноз погоди в Україні 11 жовтня / Карта Укргідрометцентру