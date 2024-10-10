Уночі температура повітря місцями може опуститися усього до +8 градусів. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

До теми Метеорологічна осінь ще не настала: коли прийде похолодання

Прогноз погоди на 11 жовтня

У п'ятницю, 11 жовтня, погода відчутно погіршиться. Так, на більшості території України буде мінлива хмарність, але у деяких областях дощитиме. Як прогнозують синоптики, вдень на Заході, Житомирській та Вінницькій області будуть опади. На решті території – сухо.

На Заході також відчутно стане холодніше, де стовпчики термометрів покажуть від +14 до +19. В інших областях тепліше – +18...+23 градуси. Найтепліше буде на Півдні, де температура повітря вдень сягатиме +25 градусів.

За прогнозом синоптиків, вітер буде південно-східним з переходом у західних областях на північно-західний, але без сильних поривів – від 5 до 10 метрів за секунду.

Зверніть увагу! 11 та 12 жовтня через рясні опади на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,3 – 1,0 метр, на річках басейнів Сяну та Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) на 0,2 – 0,7 метри. Без загрози негативних наслідків.

Крім того, 11 жовтня у Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Температура у містах України

  • Київ – +19...+21;
  • Ужгород – +14...+16,
  • Львів – +14...+16,
  • Івано-Франківськ – +15...+17,
  • Тернопіль – +15...+17,
  • Чернівці – +16...+18,
  • Хмельницький – +17...+19,
  • Луцьк – +14...+16,
  • Рівне – +15...+17,
  • Житомир – +19...+21,
  • Вінниця – +20...+22,
  • Одеса – +23...+25,
  • Миколаїв – +23...+25,
  • Херсон – +23...+25,
  • Сімферополь – +23...+25,
  • Кропивницький – +21...+23,
  • Черкаси – +20...+22,
  • Чернігів – +19...+21,
  • Суми – +20...+22,
  • Полтава – +20...+22,
  • Дніпро – +22...+24,
  • Запоріжжя – +23...+25,
  • Донецьк – +22...+24,
  • Луганськ – +21...+23,
  • Харків – +22...+24.

Погода 11 жовтня
Прогноз погоди в Україні 11 жовтня / Карта Укргідрометцентру