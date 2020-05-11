Прогноз погоды на 12 мая: Украину накроет резкое похолодание, местами возможен снег и град

Погода в Украине во вторник, 12 мая, будет дождливой и прохладной. Если на Юге и Востоке еще удержится настоящее майское тепло, то на Западе температура воздуха резко упадет после жарких +26-ти предыдущего дня.

Зима захоче реваншу. В Україні холодний атмосферний фронт зумовить опади у вигляді дощу та мокрого снігу, пише українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

Детальніше Одного дня спека, іншого – сніг: синоптики здивували прогнозом погоди на наступний тиждень

За її словами, мокрий сніг можливий у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Рівненській областях. Водночас, у Карпатах буде сильний сніг та хуртовини.

Несприятливу погоду посилять штормові пориви північно-західного вітру. У північних областях України, у Центрі, а в другій половині дня – на Півдні, очікуються дощі. У зоні фронту гримітимуть місцями грози. Адже холодне повітря, просуваючись вглиб, все ж нагріватиметься і тому там сніг малоймовірний,

– зауважує Діденко.

Найхолодніше буде у західних регіонах: температура повітря вдень 12 травня знизиться до +10…+17 градусів. На Львівщині вдень очікується +10…+12 градусів.

Найтепліше буде на Херсонщині, Харківщині та Луганщині, там ще втримаються комфортні +22…+24 градуси.

Увага! 12 травня в Україні будуть пориви вітру та шквали 15 – 20 метрів за секунду, у західних областях місцями – 25 метрів за секунду; вночі на Заході, вдень – на більшій частині території країни грози, а в окремих районах град (І рівень небезпечності, жовтий).



Сильний вітер буде на Заході та Півдні, а у центральних регіонах і на Півночі – можливий град / Укргідрометцентр

У Києві 12 травня – атмосферний фронт. Пройдуть дощі, посилиться північно-західний вітер, можливі грози. Температура повітря сягне +19…+20 градусів.

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Прогноз погоди на вівторок, 12 травня, у містах України:

Ужгород – +13…+15

Львів – +10…+12

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +15…+17

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +11…+13

Рівне – +13…+15

Житомир – +19…+21

Вінниця – +19…+21

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +21…+23

Кропивницький – +20…+22

Черкаси – +19…+21

Чернігів – +19…+21

Суми – +18…+20

Полтава – +20…+22

Дніпро – +21…+23

Запоріжжя – +21…+23

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +22...+24

Харків – +22...+24

Київ – +19…+21



Прогноз погоди на вівторок, 12 травня, від Укргідрометцентру