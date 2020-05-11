Прогноз погоди на 12 травня: Україну накриє різке похолодання, подекуди можливий сніг та град
Погода в Україні у вівторок, 12 травня, буде дощовою та прохолодною. Якщо на Півдні та Сході ще втримається справжнє травневе тепло, то на Заході температура повітря різко впаде після спекотних +26-ти попереднього дня.
Зима захоче реваншу. В Україні холодний атмосферний фронт зумовить опади у вигляді дощу та мокрого снігу, пише українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
Детальніше Одного дня спека, іншого – сніг: синоптики здивували прогнозом погоди на наступний тиждень
За її словами, мокрий сніг можливий у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Рівненській областях. Водночас, у Карпатах буде сильний сніг та хуртовини.
Несприятливу погоду посилять штормові пориви північно-західного вітру. У північних областях України, у Центрі, а в другій половині дня – на Півдні, очікуються дощі. У зоні фронту гримітимуть місцями грози. Адже холодне повітря, просуваючись вглиб, все ж нагріватиметься і тому там сніг малоймовірний,
– зауважує Діденко.
Найхолодніше буде у західних регіонах: температура повітря вдень 12 травня знизиться до +10…+17 градусів. На Львівщині вдень очікується +10…+12 градусів.
Найтепліше буде на Херсонщині, Харківщині та Луганщині, там ще втримаються комфортні +22…+24 градуси.
Увага! 12 травня в Україні будуть пориви вітру та шквали 15 – 20 метрів за секунду, у західних областях місцями – 25 метрів за секунду; вночі на Заході, вдень – на більшій частині території країни грози, а в окремих районах град (І рівень небезпечності, жовтий).
Сильний вітер буде на Заході та Півдні, а у центральних регіонах і на Півночі – можливий град / Укргідрометцентр
У Києві 12 травня – атмосферний фронт. Пройдуть дощі, посилиться північно-західний вітер, можливі грози. Температура повітря сягне +19…+20 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 12 травня, у містах України:
Ужгород – +13…+15
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +15…+17
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +11…+13
Рівне – +13…+15
Житомир – +19…+21
Вінниця – +19…+21
Одеса – +20…+22
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +21…+23
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +19…+21
Суми – +18…+20
Полтава – +20…+22
Дніпро – +21…+23
Запоріжжя – +21…+23
Донецьк – +21...+23
Луганськ – +22...+24
Харків – +22...+24
Київ – +19…+21
Прогноз погоди на вівторок, 12 травня, від Укргідрометцентру