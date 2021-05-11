Прогноз погоды на 12 мая: в Украине будет солнечно, но некоторые области накроют дожди
Погода в среду, 12 мая, будет холоднее, чем в предыдущие дни. В восточных и южных областях дожди, но на западе Украины и в центре будет солнечно.
Источник:Укргидрометцентр
В среду небо над Украиной покроется облаками, а столбики термометров в некоторых регионах опустятся на несколько градусов.
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На западе страны температура воздуха будет почти такой же, как в предыдущие дни. В Черновицкой области пройдут дожди, но на Закарпатье прогнозируют настоящее лето – +23...+25 градусов. Прохладнее всего будет в Житомирской области – +15...+17 градусов.
В центре Украины будет несколько прохладнее, по сравнению с западом. Так, в Черкасской области лишь +14...+16 градусов. Изменится погода и в южных областях – в Николаевской, Херсонской областях и в Симферополе будет +15...+17 градусов и дождь.
Настоящий циклон будет бушевать на востоке и на севере страны. Области накроют сильные дожди и шквальные ветры со скоростью до 15 – 24 метров в секунду. Прохладнее всего будет в Сумской области – +13...+15 градусов, несколько теплее – в Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях, где столбики термометров покажут +15...+17 градусов.
По словам синоптика Натальи Диденко, циклон в восточных областях Украины "будет выкручиваться против часовой стрелки, как он, обычно, и движется".
Такая синоптическая ситуация приведет в большинство областей Украины 12 мая периодические дожди и местами грозы,
– написала Диденко.
Также она добавляет, что в Украине похолодает и будет порывистый, колючий, преимущественно северо-восточный ветер.
В Киеве также похолодает
Наталья Диденко прогнозирует, что в Киеве 12 мая снизится температура воздуха – днем похолодает до +15...+16 градусов. В столице в течение дня возможен дождь, но местами и незначительный. Также будет порывистый ветер.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 12 мая
Ужгород – +23...+25
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +21...+23
Ровно – +19...+21
Житомир – +15...+17
Винница – +16...+18
Одесса – +19...+21
Николаев – +15...+17
Херсон – +15...+17
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +14...+16
Суммы – +13...+15
Полтава – +14...+16
Днепр – +15...+17
Запорожье – +14...+16
Донецк – +15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +14...+16
Киев – +14...+16
Прогноз погоды на 12 мая / Данные Укргидрометцентра
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