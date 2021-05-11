Погода в среду, 12 мая, будет холоднее, чем в предыдущие дни. В восточных и южных областях дожди, но на западе Украины и в центре будет солнечно.

В среду небо над Украиной покроется облаками, а столбики термометров в некоторых регионах опустятся на несколько градусов.

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На западе страны температура воздуха будет почти такой же, как в предыдущие дни. В Черновицкой области пройдут дожди, но на Закарпатье прогнозируют настоящее лето – +23...+25 градусов. Прохладнее всего будет в Житомирской области – +15...+17 градусов.

В центре Украины будет несколько прохладнее, по сравнению с западом. Так, в Черкасской области лишь +14...+16 градусов. Изменится погода и в южных областях – в Николаевской, Херсонской областях и в Симферополе будет +15...+17 градусов и дождь.

Настоящий циклон будет бушевать на востоке и на севере страны. Области накроют сильные дожди и шквальные ветры со скоростью до 15 – 24 метров в секунду. Прохладнее всего будет в Сумской области – +13...+15 градусов, несколько теплее – в Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях, где столбики термометров покажут +15...+17 градусов.

По словам синоптика Натальи Диденко, циклон в восточных областях Украины "будет выкручиваться против часовой стрелки, как он, обычно, и движется".

Такая синоптическая ситуация приведет в большинство областей Украины 12 мая периодические дожди и местами грозы,

– написала Диденко.

Также она добавляет, что в Украине похолодает и будет порывистый, колючий, преимущественно северо-восточный ветер.

В Киеве также похолодает

Наталья Диденко прогнозирует, что в Киеве 12 мая снизится температура воздуха – днем ​​похолодает до +15...+16 градусов. В столице в течение дня возможен дождь, но местами и незначительный. Также будет порывистый ветер.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 12 мая

Ужгород – +23...+25

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +21...+23

Ровно – +19...+21

Житомир – +15...+17

Винница – +16...+18

Одесса – +19...+21

Николаев – +15...+17

Херсон – +15...+17

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +14...+16

Суммы – +13...+15

Полтава – +14...+16

Днепр – +15...+17

Запорожье – +14...+16

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +14...+16

Киев – +14...+16



Прогноз погоды на 12 мая / Данные Укргидрометцентра