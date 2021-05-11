Прогноз погоди на 12 травня: в Україні буде сонячно, але деякі області накриють дощі
Погода в середу, 12 травня, буде холоднішою, ніж у попередні дні. У східних та південних областях дощитиме, натомість на Заході України та у Центрі буде сонячно.
Джерело:Укргідрометцентр
У середу небо над Україною покриється хмарами, а стовпчики термометрів у деяких регіонах опустяться на кілька градусів.
Зауважте У Карпатах зберігається загроза сходження лавин: рятувальники попередили туристів
На заході країни температура повітря буде майже такою, як у попередні дні. У Чернівецькій області дощитиме, натомість на Закарпатті прогнозують справжнє літо – +23...+25 градусів. Найпрохолодніше буде на Житомирщині – всього +15...+17 градусів.
У центрі України буде дещо прохолодніше, у порівнянні з Заходом. Так, на Черкащині буде лише +14...+16 градусів. Зміниться погода й у південних областях – у Миколаївській, Херсонські областях та у Сімферополі буде +15...+17… градусів та дощитиме.
Справжній циклон вируватиме на сході та на півночі країни. Області накриють сильні дощі та шквальні вітри зі швидкістю до 15 – 24 метрів за секунду. Найпрохолодніше буде на Сумщині – +13...+15 градусів, дещо тепліше – на Луганщині, Донеччині, Дніпропетровщині, де стовпчики термометрів покажуть +15…+17 градусів.
За словами синоптикині Наталки Діденко, циклон у східних областях України "викручуватиметься проти годинникової стрілки, як він, зазвичай, і рухається".
Така синоптична ситуація зумовить у більшості областей України 12 травня періодичні дощі та місцями грози,
– написала Діденко.
Також вона додає, що в Україні похолоднішає та буде поривчастий, колючий, переважно північно-східний вітер.
У Києві також похолодає
Прогноз погоди у містах України на середу, 12 травня
Ужгород – +23...+25
Львів – +21...+23
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +19...+21
Луцьк – +21...+23
Рівне – +19...+21
Житомир – +15...+17
Вінниця – +16...+18
Одеса – +19...+21
Миколаїв – +15...+17
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +15...+17
Черкаси – +14...+16
Чернігів – +14...+16
Суми – +13...+15
Полтава – +14...+16
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +14...+16
Донецьк – +15...+17
Луганськ – +15...+17
Харків – +14...+16
Київ – +14...+16
Прогноз погоди на 12 травня / Дані Укргідрометцентру
Поділитися новиною