Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 12 мая
В понедельник, 12 мая, будет дождливо по всей Украине. Так, в большинстве южных, центральных и восточных областей умеренные, ночью в Одесской, Николаевской и Кировоградской ночью местами значительные дожди; на остальной территории ночью без осадков. Днем осадки накроют всю страну.
Ночью также возможны заморозки. По прогнозам синоптиков, ночью в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы, а также на западе и Житомирщине и в воздухе заморозки от 0 до -3 градусов. Из-за этого в ряде областей объявили штормовое предупреждение.
Где будут заморозки / Карта Укргидрометцентра
Днем температура не будет существенно отличаться от предыдущих. Средняя температура будет достигать +12 – +15 градусов тепла.
На высокогорье Карпат ночью без осадков, но днем ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью может опуститься до -5 градусов мороза.
Какой будет температура в областных центрах
- Киев +12...+14;
- Ужгород +12...+14;
- Львов +10...+12;
- Ивано-Франковск +10...+12;
- Тернополь +10...+12;
- Черновцы +10...+12;
- Хмельницкий +10...+12;
- Луцк +10...+12;
- Ровно +10...+12;
- Житомир +12...+14;
- Винница +11...+13;
- Одесса +15...+17;
- Николаев +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Симферополь +15...+17;
- Кропивницкий +11...+13;
- Черкассы +11...+13;
- Чернигов +12...+14;
- Сумы +12...+14;
- Полтава +11...+13;
- Днепр +11...+13;
- Запорожье +15...+17;
- Донецк +13...+15;
- Луганск +14...+16;
- Харьков +15...+17.
Прогноз погоды на 12 мая / Карта Укргидрометцентра
В то же время синоптики прогнозируют улучшение погодных условий уже с середины недели. Так, с 15 мая температура постепенно начнет подниматься, а дождей будет становиться меньше.