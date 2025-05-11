Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 12 мая

В понедельник, 12 мая, будет дождливо по всей Украине. Так, в большинстве южных, центральных и восточных областей умеренные, ночью в Одесской, Николаевской и Кировоградской ночью местами значительные дожди; на остальной территории ночью без осадков. Днем осадки накроют всю страну.

Ночью также возможны заморозки. По прогнозам синоптиков, ночью в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы, а также на западе и Житомирщине и в воздухе заморозки от 0 до -3 градусов. Из-за этого в ряде областей объявили штормовое предупреждение.

Где будут заморозки
Где будут заморозки / Карта Укргидрометцентра

Днем температура не будет существенно отличаться от предыдущих. Средняя температура будет достигать +12 – +15 градусов тепла.

На высокогорье Карпат ночью без осадков, но днем ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью может опуститься до -5 градусов мороза.

Какой будет температура в областных центрах

  • Киев +12...+14;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львов +10...+12;
  • Ивано-Франковск +10...+12;
  • Тернополь +10...+12;
  • Черновцы +10...+12;
  • Хмельницкий +10...+12;
  • Луцк +10...+12;
  • Ровно +10...+12;
  • Житомир +12...+14;
  • Винница +11...+13;
  • Одесса +15...+17;
  • Николаев +15...+17;
  • Херсон +15...+17;
  • Симферополь +15...+17;
  • Кропивницкий +11...+13;
  • Черкассы +11...+13;
  • Чернигов +12...+14;
  • Сумы +12...+14;
  • Полтава +11...+13;
  • Днепр +11...+13;
  • Запорожье +15...+17;
  • Донецк +13...+15;
  • Луганск +14...+16;
  • Харьков +15...+17.

Прогноз погоды на 12 мая
Прогноз погоды на 12 мая / Карта Укргидрометцентра

В то же время синоптики прогнозируют улучшение погодных условий уже с середины недели. Так, с 15 мая температура постепенно начнет подниматься, а дождей будет становиться меньше.