Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 12 мая

В понедельник, 12 мая, будет дождливо по всей Украине. Так, в большинстве южных, центральных и восточных областей умеренные, ночью в Одесской, Николаевской и Кировоградской ночью местами значительные дожди; на остальной территории ночью без осадков. Днем осадки накроют всю страну.

Ночью также возможны заморозки. По прогнозам синоптиков, ночью в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы, а также на западе и Житомирщине и в воздухе заморозки от 0 до -3 градусов. Из-за этого в ряде областей объявили штормовое предупреждение.



Где будут заморозки / Карта Укргидрометцентра

Днем температура не будет существенно отличаться от предыдущих. Средняя температура будет достигать +12 – +15 градусов тепла.

На высокогорье Карпат ночью без осадков, но днем ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью может опуститься до -5 градусов мороза.

Какой будет температура в областных центрах

Киев +12...+14;

Ужгород +12...+14;

Львов +10...+12;

Ивано-Франковск +10...+12;

Тернополь +10...+12;

Черновцы +10...+12;

Хмельницкий +10...+12;

Луцк +10...+12;

Ровно +10...+12;

Житомир +12...+14;

Винница +11...+13;

Одесса +15...+17;

Николаев +15...+17;

Херсон +15...+17;

Симферополь +15...+17;

Кропивницкий +11...+13;

Черкассы +11...+13;

Чернигов +12...+14;

Сумы +12...+14;

Полтава +11...+13;

Днепр +11...+13;

Запорожье +15...+17;

Донецк +13...+15;

Луганск +14...+16;

Харьков +15...+17.



Прогноз погоды на 12 мая / Карта Укргидрометцентра

В то же время синоптики прогнозируют улучшение погодных условий уже с середины недели. Так, с 15 мая температура постепенно начнет подниматься, а дождей будет становиться меньше.