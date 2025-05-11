Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 12 травня
У понеділок, 12 травня, дощитиме по всій Україні. Так, у більшості південних, центральних та східних областей помірні, вночі на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині вночі місцями значні дощі; на решті території вночі без опадів. Вдень опади накриють всю країну.
Уночі також можливі заморозки. За прогнозами синоптиків, уночі в західних, північних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту, а також на заході та Житомирщині й в повітрі заморозки від 0 до -3 градусів. Через це у низці областей оголосили штормове попередження.
Де будуть заморозки / Карта Укргідрометцентру
Вдень температура не буде суттєво відрізнятися від попередніх. Середня температура сягатиме +12 – +15 градусів тепла.
На високогір'ї Карпат вночі без опадів, але вдень очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вночі може опуститися до -5 градусів морозу.
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ +12...+14;
- Ужгород +12...+14;
- Львів +10...+12;
- Івано-Франківськ +10...+12;
- Тернопіль +10...+12;
- Чернівці +10...+12;
- Хмельницький +10...+12;
- Луцьк +10...+12;
- Рівне +10...+12;
- Житомир +12...+14;
- Вінниця +11...+13;
- Одеса +15...+17;
- Миколаїв +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Сімферополь +15...+17;
- Кропивницький +11...+13;
- Черкаси +11...+13;
- Чернігів +12...+14;
- Суми +12...+14;
- Полтава +11...+13;
- Дніпро +11...+13;
- Запоріжжя +15...+17;
- Донецьк +13...+15;
- Луганськ +14...+16;
- Харків +15...+17.
Прогноз погоди на 12 травня / Карта Укргідрометцентру
Водночас синоптики прогнозують покращення погодних умов вже з середини тижня. Так, з 15 травня температура поступово почне підійматися, а дощів ставатиме менше.