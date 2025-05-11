Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі в Україні

Синоптики прогнозували, що протягом 11 – 13 травня в Україні йтимуть невеликі та помірні дощі. Однак, уночі неділі в Карпатах, 12 травня на Півдні місцями значні опади. Вітер північно-західний і західний, 5 – 10 метрів на секунду.

До речі, на високогір'ї Карпатах помірний, уночі 11 травня місцями значний мокрий сніг.

У найближчі три доби в Україні вночі +2 – +9 градусів. Удень +9 – +14, на Півдні та Сході до +13 – +18 градусів. На високогір'ї Карпат уночі 0 – -5 градусів, удень +1 – +4.

Зауважимо, що за орієнтовними прогнозами на картах, в Україні литиме і 14 – 15 травня. Тож щонайменше до четверга припинення дощів поки не очікується.

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Коли будуть дощі / Скриншоти з Укргідрометцентру

Погода на місяць