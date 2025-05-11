Так, 19 травня найтепліша погода очікується на Луганщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Коли в Україні буде тепла погода

Протягом наступних днів загалом очікується загальне потепління по всій території країни. Температура повітря буде поступово зростати.

Прийдешні дні в Україні можуть принести опади. Принаймні до 15 травня зберігатиметься хмарна погода.

Вже 15 травня помітно тепліше буде на Півдні та Сході, середня температура зросте на кілька градусів.

Так, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Запорізькій і у Донецькій областях температура вдень може підійматися до 15 – 18 градусів вище нуля. А ось у Луганській області очікується навіть 19 градусів тепла.



Прогноз погоди на 15 травня від / карта Укргідрометцентру