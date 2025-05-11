Так, 19 мая самая теплая погода ожидается на Луганщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Когда в Украине будет теплая погода
В течение следующих дней в целом ожидается общее потепление по всей территории страны. Температура воздуха будет постепенно расти.
Грядущие дни в Украине могут принести осадки. По крайней мере до 15 мая будет сохраняться облачная погода.
Уже 15 мая заметно теплее будет на Юге и Востоке, средняя температура вырастет на несколько градусов.
Так, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Запорожской и в Донецкой областях температура днем может подниматься до 15 – 18 градусов выше нуля. А вот в Луганской области ожидается даже 19 градусов тепла.