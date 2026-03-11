Весеннее тепло без осадков по всей Украине: прогноз погоды на 12 марта

В четверг, 12 марта, в Украине прогнозируют относительно теплую погоду без осадков. Хотя ночью все еще может быть минусовая температура, днем воздух местами прогреется до +17 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какую погоду прогнозируют на 12 марта?

Синоптики на 12 марта не прогнозируют осадков по Украине. Они объяснили, что такую погоду определяет поле высокого атмосферного давления и относительно теплая воздушная масса.

Ветер в четверг ожидается южного и юго-восточного направлений. Его скорость будет достигать от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью температура при ясном небе будет снижаться до +3 – -2 градусов. В то же время днем воздух прогреется до +12 – +17 градусов. Прохладную погоду синоптики прогнозируют в Карпатах и на побережье морей. Там днем ожидается +8 – +13 градусов.

Кстати, подробный прогноз погоды твоего города теперь в новом сервисе 24 Канала. Данные обновляются ежедневно.

Какая погода будет в регионах?

Киев +14...+16

Ужгород +15...+17;

Львов +15...+17;

Ивано-Франковск +15...+17;

Тернополь +14...+16;

Черновцы +15...+17;

Хмельницкий +14...+16;

Луцк +15...+17;

Ровно +15...+17;

Житомир +14...+16;

Винница +14...+16

Одесса +14...+16;

Николаев +13...+15;

Херсон +13...+15;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +12...+14;

Черкассы +14...+16;

Чернигов +14...+16;

Сумы +14...+16;

Полтава +14...+16;

Днепр +14...+16;

Запорожье +14...+16;

Донецк +15...+17;

Луганск +14...+16;;

Харьков +14...+16.

Прогноз погоды на 12 марта / Карта Укргидрометцентр

Что изменится в ближайшие дни?