Погода в Украине 13 апреля будет несколько более проходной, чем в последние дни. Украинцам стоит подготовиться к дождям и даже мокрому снегу.

Прогноз погоды 13 апреля

Стоит отметить: облака затянут небо в западных областях, на других территориях – переменная облачность и без существенных осадков.

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Средняя температура воздуха в Украине будет +13...+ 15 градусов, в Одессе немного холоднее – +10...12 градусов. Ночью температура опустится до + 5...+7 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, дожди будут в:

Закарпатской

Львовской

Ивано – Франковской

Волынской

Черновицкой области.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

В Украину движется серьезное похолодание и вероятен даже мокрый снег. Такой прогноз на своем фейсбуке дала синоптик Наталья Диденко. Впрочем, 13 апреля практически везде будет тепло – днем +12.. + 18 градусов, на побережье – +9... +12 градусов.

Дожди 13 апреля вероятны на Севере, в центре и на юге. Они будут кратковременные и необильные, порой небо будет лишь затягивать более плотная облачность без осадков.

Где стоит ожидать дожди и даже мокрый снег, так это на Западе. Впрочем, вероятно, что 13 апреля он еще не упадет.

С запада Европы к нашим западным областям начнет по – крокодильи подползать мокрый снег. Но это уже скорее поздно вечером или 14 апреля,

– предупредила синоптик.

В Киеве завтра будет облачно, возможен небольшой дождь.

Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 13 апреля:

Ужгород – +13...+15

Львов – + 11...+13

Ивано – Франковск – +17...+19

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +15...+17

Ровно – +16...+18

Житомир – +14...+16

Винница – + 13...+15

Одесса – +10...+12

Николаев – +12...+14

Херсон – + 12...+14

Симферополь – + 12...+14

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – + 13...+15

Чернигов – + 13...+15

Сумы – +14...+16

Полтава – +14...+16

Днепр – + 13...+15

Запорожье – + 12...+14

Донецк – + 17...+19

Луганск – +18...+20

Харьков – +16...+18

Киев – + 12...+14



Прогноз погоды 13 апреля в городах Украины / Скриншот с сайта Укргидрометцентра