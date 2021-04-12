Прогноз погоды на 13 апреля: начнет холодать, возможен мокрый снег
Погода в Украине 13 апреля будет несколько более проходной, чем в последние дни. Украинцам стоит подготовиться к дождям и даже мокрому снегу.
Источник:Укргидрометцентр
Прогноз погоды 13 апреля
Стоит отметить: облака затянут небо в западных областях, на других территориях – переменная облачность и без существенных осадков.
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Средняя температура воздуха в Украине будет +13...+ 15 градусов, в Одессе немного холоднее – +10...12 градусов. Ночью температура опустится до + 5...+7 градусов.
По прогнозу Укргидрометцентра, дожди будут в:
- Закарпатской
- Львовской
- Ивано – Франковской
- Волынской
- Черновицкой области.
Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко
В Украину движется серьезное похолодание и вероятен даже мокрый снег. Такой прогноз на своем фейсбуке дала синоптик Наталья Диденко. Впрочем, 13 апреля практически везде будет тепло – днем +12.. + 18 градусов, на побережье – +9... +12 градусов.
Дожди 13 апреля вероятны на Севере, в центре и на юге. Они будут кратковременные и необильные, порой небо будет лишь затягивать более плотная облачность без осадков.
Где стоит ожидать дожди и даже мокрый снег, так это на Западе. Впрочем, вероятно, что 13 апреля он еще не упадет.
С запада Европы к нашим западным областям начнет по – крокодильи подползать мокрый снег. Но это уже скорее поздно вечером или 14 апреля,
– предупредила синоптик.
В Киеве завтра будет облачно, возможен небольшой дождь.
Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 13 апреля:
Ужгород – +13...+15
Львов – + 11...+13
Ивано – Франковск – +17...+19
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +15...+17
Ровно – +16...+18
Житомир – +14...+16
Винница – + 13...+15
Одесса – +10...+12
Николаев – +12...+14
Херсон – + 12...+14
Симферополь – + 12...+14
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – + 13...+15
Чернигов – + 13...+15
Сумы – +14...+16
Полтава – +14...+16
Днепр – + 13...+15
Запорожье – + 12...+14
Донецк – + 17...+19
Луганск – +18...+20
Харьков – +16...+18
Киев – + 12...+14
Прогноз погоды 13 апреля в городах Украины / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
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