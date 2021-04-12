Прогноз погоди на 13 квітня: почне холоднішати, можливий мокрий сніг
Погода в Україні 13 квітня буде дещо проходнішою, ніж останніми днями. Українцям варто підготуватися до дощів і навіть мокрого снігу.
Джерело:Укргідрометцентр
Прогноз погоди 13 квітня
Варто зазначити: хмари затягнуть небо у західних областях, на інших територіях – мінлива хмарність і без істотних опадів.
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Середня температура повітря в Україні буде +13…+ 15 градусів, в Одесі трохи холодніше – +10...12 градусів. Вночі температура опуститься до +5...+7 градусів.
За прогнозом Укргідрометцентру, дощі будуть у:
- Закарпатській
- Львівській
- Івано-Франківській
- Волинській
- Чернівецькій області.
Прогноз погоди від синоптикині Наталки Діденко
В Україну суне серйозне похолодання і ймовірний навіть мокрий сніг. Такий прогноз на своєму фейсбуці дала синоптикиня Наталка Діденко. Втім, 13 квітня практично повсюди буде тепло – вдень +12.. +18 градусів, на узбережжі – +9… +12 градусів.
Дощі 13 квітня ймовірні на Півночі, в Центрі та на Півдні. Вони будуть короткотривалими і нерясними, часом небо лише затягуватиме щільніша хмарність без опадів.
Де варто очікувати на дощі і навіть на мокрий сніг, так це на Заході. Втім, ймовірно, що 13 квітня він ще не впаде.
Із заходу Європи до наших західних областей почне по-крокодилячому підповзати мокрий сніг. Але це вже швидше пізно ввечері або 14 квітня,
– попередила синоптикиня.
У Києві завтра буде хмарно, можливий невеликий дощ.
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 13 квітня:
Ужгород – +13...+15
Львів – +11...+13
Івано-Франківськ – +17...+19
Тернопіль – +17...+19
Чернівці –+17...+19
Хмельницький – +17...+19
Луцьк – +15...+17
Рівне – +16...+18
Житомир – +14...+16
Вінниця – +13...+15
Одеса – +10...+12
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +12...+14
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +13...+15
Чернігів – +13...+15
Суми – +14...+16
Полтава – +14...+16
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +12...+14
Донецьк – +17...+19
Луганськ – +18...+20
Харків – +16...+18
Київ – +12...+14
Прогноз погоди 13 квітня у містах України / Скриншот з сайту Укргідрометцентру
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