Прогноз погоды на 13 мая: одну часть Украины охватят грозы, другую – потепление
Погода в четверг, 13 мая, будет теплой. Температура воздуха в регионах не будет опускаться ниже, чем 17 градусов. Несмотря на это, западные области накроют дожди и грозы.
Источник:Укргидрометцентр
На Западе дожди с грозами прогнозируют днем, ночью осадков не будет. Однако, как рассказала синоптик Наталья Диденко, вечером дожди могут дотянуться до Винницкой и Житомирской областей.
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На Востоке и Юге потеплеет
- На фоне осадков, температура воздуха на Западе будет держаться на уровне +16...+19 градусов.
- Вместе с тем на Востоке и Юге наконец станет теплее. Например, в Херсонской области столбики термометров достигнут +21...+23 градусов.
- Так же будет в Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
- В Центре и на Севере – несколько холоднее – +16...+18.
Диденко отметила, что на Востоке ветер южных направлений стихнет, однако усилится на Западе и Севере.
Какая погода будет в Киеве
В столице осадков ждать не стоит. В целом будет солнечно, ведь в Киеве обещают +16...+18 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 13 мая
Ужгород – +17...+19
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +16...+18
Ровно – +16...+18
Житомир – +15...+17
Винница – +16...+18
Одесса – +15...+17
Николаев – +18...+20
Херсон – +21...+23
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +16...+18
Суммы – +16...+18
Полтава – +16...+18
Днепр – +18...+20
Запорожье – +21...+23
Донецк – +21...+23
Луганск – +22...+24
Харьков – +20...+22
Киев – +16...+18
Прогноз погоды на 13 мая / Фото Укргидрометцентра
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