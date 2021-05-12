Погода в четверг, 13 мая, будет теплой. Температура воздуха в регионах не будет опускаться ниже, чем 17 градусов. Несмотря на это, западные области накроют дожди и грозы.

На Западе дожди с грозами прогнозируют днем, ночью осадков не будет. Однако, как рассказала синоптик Наталья Диденко, вечером дожди могут дотянуться до Винницкой и Житомирской областей.

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На Востоке и Юге потеплеет

На фоне осадков, температура воздуха на Западе будет держаться на уровне +16...+19 градусов.

будет держаться на уровне +16...+19 градусов. Вместе с тем на Востоке и Юге наконец станет теплее. Например, в Херсонской области столбики термометров достигнут +21...+23 градусов.

наконец станет теплее. Например, в Херсонской области столбики термометров достигнут +21...+23 градусов. Так же будет в Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

В Центре и на Севере – несколько холоднее – +16...+18.

Диденко отметила, что на Востоке ветер южных направлений стихнет, однако усилится на Западе и Севере.

Какая погода будет в Киеве

В столице осадков ждать не стоит. В целом будет солнечно, ведь в Киеве обещают +16...+18 градусов.

Обратите внимание! Синоптик Диденко подчеркнула, что в дальнейшем в Украине еще потеплеет, но без осадков. На Востоке уже на этой неделе может быть до +30 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 13 мая

Ужгород – +17...+19

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +15...+17

Винница – +16...+18

Одесса – +15...+17

Николаев – +18...+20

Херсон – +21...+23

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +16...+18

Суммы – +16...+18

Полтава – +16...+18

Днепр – +18...+20

Запорожье – +21...+23

Донецк – +21...+23

Луганск – +22...+24

Харьков – +20...+22

Киев – +16...+18



Прогноз погоды на 13 мая / Фото Укргидрометцентра