Прогноз погоди на 13 травня: одну частину України охоплять грози, іншу – потепління
Погода в четвер, 13 травня, буде теплою. Температура повітря у регіонах не опускатиметься нижче, ніж +17 градусів. Попри це, західні області накриють дощі та грози.
Джерело:Укргідрметцентр
На Заході дощі з грозами прогнозують вдень, вночі істотних опадів не буде. Однак, як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, ввечері дощі можуть дотягнутись до Вінниччини та Житомирщини.
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На Сході та Півдні потеплішає
- На тлі опадів температура повітря на Заході триматиметься на рівні +16...+19 градусів.
- Натомість на Сході та Півдні нарешті стане тепліше. Наприклад, у Херсонській області стовпчики термометрів сягатимуть +21...+23 градусів.
- Так само буде у Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях.
- У Центрі та на Півночі – дещо холодніше – +16...+18.
Діденко зауважила, що на Сході вітер південних напрямків стихне, проте посилиться на Заході та Півночі.
Яка погода буде у Києві
У столиці опадів чекати не варто. Загалом буде сонячно, адже у Києві обіцяють +16...+18 градусів.
Прогноз погоди у містах України на четвер, 13 травня
Ужгород – +17...+19
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +16...+18
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +16...+18
Луцьк – +16...+18
Рівне – +16...+18
Житомир – +15...+17
Вінниця – +16...+18
Одеса – +15...+17
Миколаїв – +18...+20
Херсон – +21...+23
Сімферополь – +21...+23
Кропивницький – +17...+19
Черкаси – +16...+18
Чернігів – +16...+18
Суми – +16...+18
Полтава – +16...+18
Дніпро – +18...+20
Запоріжжя – +21...+23
Донецьк – +21...+23
Луганськ – +22...+24
Харків – +20...+22
Київ – +16...+18
Прогноз погоди на 13 травня / Фото Укргідрометцентру
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