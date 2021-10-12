Температура воздуха в большинстве регионов будет несколько ниже, чем в прошлые дни. Однако заморозков пока не будут наблюдать.
Обратите внимание В Украину идут дожди и туманы: где и когда ухудшится погода
Погода на 13 октября
Дожди, которые поливали западные области, сместятся в центр Украины и на Восток. На Западе об осадках предупреждают разве что в Закарпатской области. В остальных западных регионах – сухо и облачно с прояснением. Температура в среднем +9...+11 градусов.
В центральных регионах и на Юге будут лить обильные дожди. О значительных осадках предупреждают в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Николаевской и Херсонской областях. Тем не менее здесь будет несколько теплее, чем на Западе – +12...+15 градусов.
На Востоке будут умеренные дожди, температура воздуха при этом +13...+15 градусов.
В Киеве 13 октября дождь днем, температура воздуха +9...+11 градусов.
Погода в городах Украины 13 октября:
Ужгород – +10...+12
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +9...+10
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +9...+11
Ровно – +9...+11
Житомир – +9...+11
Винница – +8...+10
Одесса – +10...+12
Николаев – +11...+13
Херсон – +15...+17
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +9...+11
Сумы – +10...+12
Полтава – +11...+13
Днепр – +13...+15
Запорожье – +14...+16
Донецк – +15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +11...+13
Киев – +9...+11
Погода в Украине 13 октября / Скриншот с сайта Гидрометцентра