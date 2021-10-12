Температура повітря у більшості регіонів буде дещо нижчою, ніж у минулі дні. Однак заморозків наразі не спостерігатимуть.

Зверніть увагу В Україну йдуть дощі й тумани: де та коли погіршиться погода

Погода на 13 жовтня

Дощі, які поливали західні області, змістяться у центр Україні і на Схід. На Заході про опади попереджають хіба що у Закарпатській області. На решті західних регіонів – сухо і хмарно з проясненням. Температура у середньому +9...+11 градусів.

У центральних регіонах та на Півдні литимуть рясні дощі. Про значні опади попереджають у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Миколаївській і Херсонській областях. Проте, тут буде дещо тепліше, ніж на Заході – +12...+15 градусів.

На Сході будуть помірні дощі, температура повітря при цьому +13...+15 градусів.

У Києві 13 жовтня дощ вдень, температура повітря +9...+11 градусів.

Погода в містах України 13 жовтня:

Ужгород – +10...+12

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +9...+10

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +9...+11

Рівне – +9...+11

Житомир – +9...+11

Вінниця – +8...+10

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +9...+11

Суми – +10...+12

Полтава – +11...+13

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +15...+17

Харків – +11...+13

Київ – +9...+11



Погода в Україні 13 жовтня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру