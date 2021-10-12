Температура повітря у більшості регіонів буде дещо нижчою, ніж у минулі дні. Однак заморозків наразі не спостерігатимуть.
Зверніть увагу В Україну йдуть дощі й тумани: де та коли погіршиться погода
Погода на 13 жовтня
Дощі, які поливали західні області, змістяться у центр Україні і на Схід. На Заході про опади попереджають хіба що у Закарпатській області. На решті західних регіонів – сухо і хмарно з проясненням. Температура у середньому +9...+11 градусів.
У центральних регіонах та на Півдні литимуть рясні дощі. Про значні опади попереджають у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Миколаївській і Херсонській областях. Проте, тут буде дещо тепліше, ніж на Заході – +12...+15 градусів.
На Сході будуть помірні дощі, температура повітря при цьому +13...+15 градусів.
У Києві 13 жовтня дощ вдень, температура повітря +9...+11 градусів.
Погода в містах України 13 жовтня:
Ужгород – +10...+12
Львів – +8...+10
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +9...+10
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – +9...+11
Луцьк – +9...+11
Рівне – +9...+11
Житомир – +9...+11
Вінниця – +8...+10
Одеса – +10...+12
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +15...+17
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +10...+12
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +9...+11
Суми – +10...+12
Полтава – +11...+13
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +14...+16
Донецьк – +15...+17
Луганськ – +15...+17
Харків – +11...+13
Київ – +9...+11
Погода в Україні 13 жовтня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру