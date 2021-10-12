Українців попереджають про погіршення погоди. Йдеться як про опади, так і про загрозу виникнення пожеж.

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У частині України будуть дощі й туман

Вночі та вранці 13 жовтня у західних областях буде туманно, видимість становитиме 200 – 500 метрів.

Протягом доби в Одеській та Миколаївській областях, а вдень ще й у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях очікують значний дощ.

Через це там оголосили I рівень небезпеки – жовтий.

Іншим регіонам загрожує виникнення пожеж

Водночас 12 жовтня у південних, східних, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській та у більшості центральних областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Така ж загроза збережеться і 13 жовтня – на Тернопільщині, Хмельниччині, Буковині, Вінниччині, Київщині, Донеччині й Луганщині.



Пожежна небезпека в областях України / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Зверніть увагу! В українських горах 12 жовтня панує по-справжньому зимова погода. У високогір'ї Карпат падає сніг, а стовпчики термометрів опустилися нижче нуля. Зокрема, сніжить на Буковелі та Драгобраті, а також на горі Піп Іван Чорногірський.