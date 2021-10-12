Украинцев предупреждают об ухудшении погоды. Речь идет как об осадках, так и об угрозе возникновения пожаров.

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В части Украины будут дожди и туман

Ночью и утром 13 октября в западных областях будет туманно, видимость составит 200 – 500 метров.

В течение суток в Одесской и Николаевской областях, а днем еще и в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях ожидают значительный дождь.

За это там объявили I уровень опасности – желтый.

Другим регионам грозит возникновение пожаров

В то же время 12 октября в южных, восточных, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской и в большинстве центральных областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Такая же угроза сохранится и 13 октября-на Тернопольщине, Хмельницкой, Буковине, Винницкой, Киевской, Донецкой и Луганской областях.



Пожарная опасность в областях Украины / Скриншот с сайта Гидрометцентра

Обратите внимание! В украинских горах 12 октября царит по-настоящему зимняя погода. В высокогорье Карпат падает снег, а столбики термометров опустились ниже нуля. В частности, снежит на Буковеле и Драгобрате, а также на горе Поп Иван Черногорский.