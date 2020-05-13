Прогноз погоды на 14 мая: после дня без осадков часть Украины снова накроют дожди

Погода в Украине в четверг, 14 мая, будет дождливой в некоторых регионах и солнечной – в других. В северных и западных областях прогнозируют дожди, которые могут прийти в Центр и Одесскую область. Температура воздуха будет отличаться в каждой области – от +12 до +25 градусов.

В Украине 14 мая будет царить циклон с атмосферными фронтами, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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Как следствие, в северных, западных областях снова пройдут дожди, осадки придут в Винницкую область, а вечером в центральные области и Одесскую область,

– отметила Диденко.

Зато на Востоке и большей территории Юга, а также в Днепре существенные осадки маловероятны.

Ветер будет юго-западным, порывистым.

Температура воздуха будет отличаться в каждой области. Холоднее всего будет в Сумах, Луцке, Киеве – +12...+16 градусов. Больше всего воздух прогреется в Виннице, Николаеве, Херсоне и Симферополе – +22...+25 градусов.

Ночью будет холодно – +4...+9 градусов. Но облачность, которая придет с фронтом, прикроет небо и защитит от заморозков. В центральных областях от холода спасет усиление ветра.

В то же время в северо-восточном и восточном регионах, где будут прояснения, вероятность заморозков – 0 ...– 3 градуса.

В Киеве 14 мая погода будет облачной, пройдут дожди. Днем столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 14 мая, в городах Украины:

Ужгород – +20...+22

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +14...+16

Ровно – +15...+17

Житомир – +15...+17

Винница – +22...+24

Одесса – +17...+19

Николаев – +23...+25

Херсон – +22...+24

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +20...+22

Чернигов – +14...+16

Суммы – +13...+15

Полтава – +18...+20

Днепр – +19...+21

Запорожье – +21...+23

Донецк – +20...+22

Луганск – +18 .. +20

Харьков – +16...+18

Киев – +12...+14



Прогноз погоды на четверг, 14 мая, от Укргидрометцентра