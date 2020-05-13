Прогноз погоды на 14 мая: после дня без осадков часть Украины снова накроют дожди
Погода в Украине в четверг, 14 мая, будет дождливой в некоторых регионах и солнечной – в других. В северных и западных областях прогнозируют дожди, которые могут прийти в Центр и Одесскую область. Температура воздуха будет отличаться в каждой области – от +12 до +25 градусов.
В Украине 14 мая будет царить циклон с атмосферными фронтами, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
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Как следствие, в северных, западных областях снова пройдут дожди, осадки придут в Винницкую область, а вечером в центральные области и Одесскую область,
– отметила Диденко.
Зато на Востоке и большей территории Юга, а также в Днепре существенные осадки маловероятны.
Ветер будет юго-западным, порывистым.
Температура воздуха будет отличаться в каждой области. Холоднее всего будет в Сумах, Луцке, Киеве – +12...+16 градусов. Больше всего воздух прогреется в Виннице, Николаеве, Херсоне и Симферополе – +22...+25 градусов.
Ночью будет холодно – +4...+9 градусов. Но облачность, которая придет с фронтом, прикроет небо и защитит от заморозков. В центральных областях от холода спасет усиление ветра.
В то же время в северо-восточном и восточном регионах, где будут прояснения, вероятность заморозков – 0 ...– 3 градуса.
В Киеве 14 мая погода будет облачной, пройдут дожди. Днем столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 14 мая, в городах Украины:
Ужгород – +20...+22
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +14...+16
Ровно – +15...+17
Житомир – +15...+17
Винница – +22...+24
Одесса – +17...+19
Николаев – +23...+25
Херсон – +22...+24
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – +20...+22
Чернигов – +14...+16
Суммы – +13...+15
Полтава – +18...+20
Днепр – +19...+21
Запорожье – +21...+23
Донецк – +20...+22
Луганск – +18 .. +20
Харьков – +16...+18
Киев – +12...+14
Прогноз погоды на четверг, 14 мая, от Укргидрометцентра