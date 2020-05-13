Прогноз погоди на 14 травня: після дня без опадів частину України знову накриють дощі

Погода в Україні у четвер, 14 травня, буде дощовою у деяких регіонах та сонячною – в інших. У північних та західних областях прогнозують дощі, які можуть дійти до Центру та Одещини. Температура повітря відрізнятиметься у кожній області – від +12 до +25 градусів.

В Україні 14 травня пануватиме циклон з атмосферними фронтами, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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Як наслідок, у північних, західних областях знову пройдуть дощі, опади дійдуть до Вінниччини, а надвечір до центральних областей та Одещини,

– зазначила Діденко.

Натомість на Сході та більшій території Півдня, а також у Дніпрі суттєві опади малоймовірні.

Вітер буде південно-західним, поривчастим.

Температура повітря відрізнятиметься у кожній області. Найхолодніше буде у Сумах, Луцьку, Києві – +12…+16 градусів. Найбільше повітря прогріється у Вінниці, Миколаєві, Херсоні та Сімферополі – +22…+25 градусів.

Вночі буде холодно – +4…+9 градусів. Але хмарність, яка прийде з фронтом, прикриє небо та захистить від заморозків. У центральних областях від холоду врятує посилення вітру.

Водночас у північно-східному та східному регіонах, де будуть прояснення, є ймовірність заморозків – 0...-3 градуси.

У Києві 14 травня погода буде хмарною, пройдуть дощі. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +12…+14 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 14 травня, у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +19…+21

Тернопіль – +16…+18

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +14…+16

Рівне – +15…+17

Житомир – +15…+17

Вінниця – +22…+24

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +23…+25

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +22…+24

Кропивницький – +21…+23

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +14…+16

Суми – +13…+15

Полтава – +18…+20

Дніпро – +19…+21

Запоріжжя – +21…+23

Донецьк – +20...+22

Луганськ – +18..+20

Харків – +16...+18

Київ – +12…+14



Прогноз погоди на четвер, 14 травня, від Укргідрометцентру