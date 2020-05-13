Прогноз погоди на 14 травня: після дня без опадів частину України знову накриють дощі
Погода в Україні у четвер, 14 травня, буде дощовою у деяких регіонах та сонячною – в інших. У північних та західних областях прогнозують дощі, які можуть дійти до Центру та Одещини. Температура повітря відрізнятиметься у кожній області – від +12 до +25 градусів.
В Україні 14 травня пануватиме циклон з атмосферними фронтами, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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Як наслідок, у північних, західних областях знову пройдуть дощі, опади дійдуть до Вінниччини, а надвечір до центральних областей та Одещини,
– зазначила Діденко.
Натомість на Сході та більшій території Півдня, а також у Дніпрі суттєві опади малоймовірні.
Вітер буде південно-західним, поривчастим.
Температура повітря відрізнятиметься у кожній області. Найхолодніше буде у Сумах, Луцьку, Києві – +12…+16 градусів. Найбільше повітря прогріється у Вінниці, Миколаєві, Херсоні та Сімферополі – +22…+25 градусів.
Вночі буде холодно – +4…+9 градусів. Але хмарність, яка прийде з фронтом, прикриє небо та захистить від заморозків. У центральних областях від холоду врятує посилення вітру.
Водночас у північно-східному та східному регіонах, де будуть прояснення, є ймовірність заморозків – 0...-3 градуси.
У Києві 14 травня погода буде хмарною, пройдуть дощі. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +12…+14 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 14 травня, у містах України:
Ужгород – +20…+22
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +16…+18
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +14…+16
Рівне – +15…+17
Житомир – +15…+17
Вінниця – +22…+24
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +23…+25
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +22…+24
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +14…+16
Суми – +13…+15
Полтава – +18…+20
Дніпро – +19…+21
Запоріжжя – +21…+23
Донецьк – +20...+22
Луганськ – +18..+20
Харків – +16...+18
Київ – +12…+14
Прогноз погоди на четвер, 14 травня, від Укргідрометцентру