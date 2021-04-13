Прогноз погоды на 14 апреля: в Украину идет похолодание
Погода в Украине в среду, 14 апреля, будет на несколько градусов прохладнее, чем в предыдущие дни. Синоптики прогнозируют дожди, а местами – мокрый снег. В части регионов температура воздуха ночью опустится до +2...+3 градусов.
Источник:Укргидрометцентр
Дожди будут идти 14 апреля по меньшей мере в 13 областях. К тому же в западных областях – будет падать мокрый снег.
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Какую погоду прогнозируют в регионах Украины
Облачно будет на всей территории Украины. Наиболее низко столбик термометра опустится на Волыни – там ночью будет +2...+4 градуса. Теплее всего будет на Киевщине, Луганщине и Донетчине – +14...+17 градусов.
Больше всего погода ухудшится на Западе. На Закарпатье, Львовщине и Прикарпатье будет дождливо и будет падать снег.
Зато на Востоке Украины будет теплее и даже солнечно. Синоптики прогнозируют днем до +17 градусов, а ночью – не менее 6 градусов. В некоторых регионах возможны дожди.
Прогноз от синоптика Натальи Диденко
По словам Диденко, в среду в Украину придет очередной атмосферный фронт. Именно он принесет похолодание и мокрый снег в западных областях.
На остальной территории Украины ожидают умеренную теплую погоду, – +10...+16 градусов. На побережьях морей местами будет +9...+12 градусов. Морской воде еще мало солнца, чтобы достаточно нагреть берега и пляжи,
– пишет Диденко.
В Киеве 14 апреля будет довольно тепло – до +12...+14 градусов. Возможна облачность и небольшие дожди.
Однако не стоит расстраиваться такой прохладной погоде, ведь по словам Диденко, "теплее и цветочнее еще будет".
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 14 апреля:
Ужгород – +7...+9
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +6 .. +8
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +8...+10
Ровно – +9...+11
Житомир – +12...+14
Винница – +11...+13
Одесса – +10...+12
Николаев – +13...+15
Херсон – +13...+15
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +13...+15
Суммы – +13...+15
Полтава – +13...+15
Днепр – +14...+16
Запорожье – +12...+14
Донецк – +15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +15...+17
Киев – +14...+16
Прогноз погоды на 14 апреля в городах Украины / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
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