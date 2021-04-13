Погода в Украине в среду, 14 апреля, будет на несколько градусов прохладнее, чем в предыдущие дни. Синоптики прогнозируют дожди, а местами – мокрый снег. В части регионов температура воздуха ночью опустится до +2...+3 градусов.

Дожди будут идти 14 апреля по меньшей мере в 13 областях. К тому же в западных областях – будет падать мокрый снег.

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Какую погоду прогнозируют в регионах Украины

Облачно будет на всей территории Украины. Наиболее низко столбик термометра опустится на Волыни – там ночью будет +2...+4 градуса. Теплее всего будет на Киевщине, Луганщине и Донетчине – +14...+17 градусов.

Больше всего погода ухудшится на Западе. На Закарпатье, Львовщине и Прикарпатье будет дождливо и будет падать снег.

Зато на Востоке Украины будет теплее и даже солнечно. Синоптики прогнозируют днем ​​до +17 градусов, а ночью – не менее 6 градусов. В некоторых регионах возможны дожди.

Прогноз от синоптика Натальи Диденко

По словам Диденко, в среду в Украину придет очередной атмосферный фронт. Именно он принесет похолодание и мокрый снег в западных областях.

На остальной территории Украины ожидают умеренную теплую погоду, – +10...+16 градусов. На побережьях морей местами будет +9...+12 градусов. Морской воде еще мало солнца, чтобы достаточно нагреть берега и пляжи,

– пишет Диденко.

В Киеве 14 апреля будет довольно тепло – до +12...+14 градусов. Возможна облачность и небольшие дожди.

Однако не стоит расстраиваться такой прохладной погоде, ведь по словам Диденко, "теплее и цветочнее еще будет".

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 14 апреля:

Ужгород – +7...+9

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6 .. +8

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +8...+10

Ровно – +9...+11

Житомир – +12...+14

Винница – +11...+13

Одесса – +10...+12

Николаев – +13...+15

Херсон – +13...+15

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +13...+15

Суммы – +13...+15

Полтава – +13...+15

Днепр – +14...+16

Запорожье – +12...+14

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17

Киев – +14...+16



Прогноз погоды на 14 апреля в городах Украины / Скриншот с сайта Укргидрометцентра