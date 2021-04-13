Прогноз погоди на 14 квітня: в Україну йде похолодання
Погода в Україні у середу, 14 квітня, буде на кілька градусів прохолоднішою, ніж у попередні дні. Синоптики прогнозують дощі, а подекуди – мокрий сніг. У частині регіонів температура повітря вночі опуститься до +2...+3 градусів.
Джерело:Укргідрометцентр
Дощитиме 14 квітня щонайменше у 13 областях. До того ж у західних областях – падатиме мокрий сніг.
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Яку погоду прогнозують в регіонах України
Хмарно буде на всій території України. Найнижче стовпчик термометра опуститься на Волині – там вночі буде +2...+4 градуси. Найтепліше буде на Київщині, Луганщині та Донеччині – +14...+17 градусів.
Найбільше погода погіршиться на Заході. На Закарпатті, Львівщині та Прикарпатті буде дощити й падатиме сніг.
Натомість на Сході України буде тепліше і навіть сонячно. Синоптики прогнозують вдень до +17 градусів, а вночі – не менше +6 градусів. У деяких регіонах можливі дощі.
Прогноз від синоптикині Наталки Діденко
За словами Діденко, у середу в Україну прийде черговий атмосферний фронт. Саме він принесе похолодання та мокрий сніг у західні області.
На решті території України очікують помірну теплу погоду, – +10...+16 градусів. На узбережжях морів місцями буде +9...+12 градусів. Морській воді ще замало сонця, щоб достатньо нагріти береги і пляжі,
– пише Діденко.
У Києві 14 квітня буде досить тепло – до +12...+14 градусів. Можлива хмарність та невеликі дощі.
Однак не варто засмучуватися такій прохолодній погоді, адже, за словами Діденко, "тепліше і квітковіше ще буде".
Прогноз погоди у містах України на середу, 14 квітня:
Ужгород – +7...+9
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +6..+8
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – +9...+11
Луцьк – +8...+10
Рівне – +9...+11
Житомир – +12...+14
Вінниця – +11...+13
Одеса – +10...+12
Миколаїв – +13...+15
Херсон – +13...+15
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +13...+15
Черкаси – +13...+15
Чернігів – +13...+15
Суми – +13...+15
Полтава – +13...+15
Дніпро – +14...+16
Запоріжжя – +12...+14
Донецьк – +15...+17
Луганськ – +15...+17
Харків – +15...+17
Київ – +14...+16
Прогноз погоди на 14 квітня у містах України / Скриншот з сайту Укргідрометцентру
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