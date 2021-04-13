Погода в Україні у середу, 14 квітня, буде на кілька градусів прохолоднішою, ніж у попередні дні. Синоптики прогнозують дощі, а подекуди – мокрий сніг. У частині регіонів температура повітря вночі опуститься до +2...+3 градусів.

Дощитиме 14 квітня щонайменше у 13 областях. До того ж у західних областях – падатиме мокрий сніг.

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Яку погоду прогнозують в регіонах України

Хмарно буде на всій території України. Найнижче стовпчик термометра опуститься на Волині – там вночі буде +2...+4 градуси. Найтепліше буде на Київщині, Луганщині та Донеччині – +14...+17 градусів.

Найбільше погода погіршиться на Заході. На Закарпатті, Львівщині та Прикарпатті буде дощити й падатиме сніг.

Натомість на Сході України буде тепліше і навіть сонячно. Синоптики прогнозують вдень до +17 градусів, а вночі – не менше +6 градусів. У деяких регіонах можливі дощі.

Прогноз від синоптикині Наталки Діденко

За словами Діденко, у середу в Україну прийде черговий атмосферний фронт. Саме він принесе похолодання та мокрий сніг у західні області.

На решті території України очікують помірну теплу погоду, – +10...+16 градусів. На узбережжях морів місцями буде +9...+12 градусів. Морській воді ще замало сонця, щоб достатньо нагріти береги і пляжі,

– пише Діденко.

У Києві 14 квітня буде досить тепло – до +12...+14 градусів. Можлива хмарність та невеликі дощі.

Однак не варто засмучуватися такій прохолодній погоді, адже, за словами Діденко, "тепліше і квітковіше ще буде".

Прогноз погоди у містах України на середу, 14 квітня:

Ужгород – +7...+9

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +6..+8

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +8...+10

Рівне – +9...+11

Житомир – +12...+14

Вінниця – +11...+13

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +13...+15

Суми – +13...+15

Полтава – +13...+15

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +15...+17

Луганськ – +15...+17

Харків – +15...+17

Київ – +14...+16



Прогноз погоди на 14 квітня у містах України / Скриншот з сайту Укргідрометцентру