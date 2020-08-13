Прогноз погоды на 14 августа: в Украине будет сухо и совсем не жарко
Погода в Украине в пятницу, 14 августа, будет теплой, но не жаркой. Осадков синоптики не прогнозируют. Только на Востоке может покапать небольшой дождь.
Холоднее всего будет на Сумщине. Там столбики термометра будут колебаться от +19 до +21 градуса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В то же время теплее всего будет в южных и западных областях – +24...+28 градусов. На остальной территории немного свежее – +20...+25 градусов.
На Маковея в Украине будет красивая комфортная погода,
– уверяет украинская синоптик Наталья Диденко.
Кратковременные дожди возможны только на Харьковщине и Луганщине.
В Киеве 14 августа ожидается сухая погода с температурой воздуха +21...+23 градуса.
Температура воздуха в городах Украины в пятницу, 14 августа:
Ужгород – +26...+28
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +23...+25
Ровно – +22...+24
Житомир – +21...+23
Винница – +22...+24
Одесса – +24...+26
Николаев – +25...+27
Херсон – +24...+26
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +20...+22
Чернигов – +20...+22
Сумы – +19...+21
Полтава – +21...+23
Днепр – +21...+23
Запорожье – +22...+24
Донецк – +23...+25
Луганск – +21...+23
Харьков – +20...+22
Киев – +21...+23