Погода в Украине в пятницу, 14 августа, будет теплой, но не жаркой. Осадков синоптики не прогнозируют. Только на Востоке может покапать небольшой дождь.

Холоднее всего будет на Сумщине. Там столбики термометра будут колебаться от +19 до +21 градуса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В то же время теплее всего будет в южных и западных областях – +24...+28 градусов. На остальной территории немного свежее – +20...+25 градусов.

На Маковея в Украине будет красивая комфортная погода,

– уверяет украинская синоптик Наталья Диденко.

Кратковременные дожди возможны только на Харьковщине и Луганщине.

В Киеве 14 августа ожидается сухая погода с температурой воздуха +21...+23 градуса.

Температура воздуха в городах Украины в пятницу, 14 августа:

Ужгород – +26...+28

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +22...+24

Житомир – +21...+23

Винница – +22...+24

Одесса – +24...+26

Николаев – +25...+27

Херсон – +24...+26

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +20...+22

Чернигов – +20...+22

Сумы – +19...+21

Полтава – +21...+23

Днепр – +21...+23

Запорожье – +22...+24

Донецк – +23...+25

Луганск – +21...+23

Харьков – +20...+22

Киев – +21...+23



Прогноз погоды на пятницу, 14 августа, от Укргидрометцентра