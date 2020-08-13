Погода в Україні у п'ятницю, 14 серпня, буде теплою, але не спекотною. Опадів синоптики не прогнозують. Лише на Сході може покрапіти невеликий дощ.

Найпрохолодніше буде на Сумщині. Там стовпчики термометра коливатимуться від +19 до +21 градуса. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Водночас найтепліше буде у південних та західних областях – +24...+28 градусів. На решті території трохи свіжіше – +20...+25 градусів.

На Маковія в Україні буде красива комфортна погода,

– запевняє українська синоптикиня Наталка Діденко.

Короткотривалі дощі можливі лише на Харківщині та Луганщині.

У Києві 14 серпня очікується суха погода із температурою повітря +21...+23 градуси.

Температура повітря у містах України у п'ятницю, 14 серпня:

Ужгород – +26…+28

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +23…+25

Рівне – +22…+24

Житомир – +21…+23

Вінниця – +22…+24

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +25…+27

Херсон – +24…+26

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +20…+22

Суми – +19…+21

Полтава – +21…+23

Дніпро – +21…+23

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +23…+25

Луганськ – +21…+23

Харків – +20…+22

Київ – +21…+23



Прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня, від Укргідрометцентру