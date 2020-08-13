Прогноз погоди на 14 серпня: в Україні буде сухо і зовсім не спекотно
Погода в Україні у п'ятницю, 14 серпня, буде теплою, але не спекотною. Опадів синоптики не прогнозують. Лише на Сході може покрапіти невеликий дощ.
Найпрохолодніше буде на Сумщині. Там стовпчики термометра коливатимуться від +19 до +21 градуса. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Водночас найтепліше буде у південних та західних областях – +24...+28 градусів. На решті території трохи свіжіше – +20...+25 градусів.
На Маковія в Україні буде красива комфортна погода,
– запевняє українська синоптикиня Наталка Діденко.
Короткотривалі дощі можливі лише на Харківщині та Луганщині.
У Києві 14 серпня очікується суха погода із температурою повітря +21...+23 градуси.
Температура повітря у містах України у п'ятницю, 14 серпня:
Ужгород – +26…+28
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +23…+25
Рівне – +22…+24
Житомир – +21…+23
Вінниця – +22…+24
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +25…+27
Херсон – +24…+26
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +20…+22
Суми – +19…+21
Полтава – +21…+23
Дніпро – +21…+23
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +23…+25
Луганськ – +21…+23
Харків – +20…+22
Київ – +21…+23
Прогноз погоди на п'ятницю, 14 серпня, від Укргідрометцентру