По словам синоптика Натальи Диденко, 14 декабря на солнце бесполезно надеяться. Оно будет светить только на Закарпатье.

Важно В Карпатах – снегопады: могут сходить лавины

Погода в регионах: чего ожидать

Осадки – местами небольшие, мокрый снег преимущественно или морось, или просто влажная плотная облачность,

– отметила Диденко.

В то же время в Укргидрометцентре информируют о мокром снеге на Житомирщине, в Винницкой области, Черкасской, Киевской и в Крыму. На остальной территории ожидают сухую и солнечную погоду.

Температура воздуха будет колебаться от -2 до +7 градусов. Холоднее всего будет на Западе – 0...-2 градуса, теплее всего – на юге - +2...+5 градусов, в Крыму – до +7.

Ветер будет дуть умеренный северного направления.

В Киеве местами будут падать небольшие осадки, будет повышенная влажность воздуха и облачность. Столбики термометров будут показывать от -1 до +1 градуса.

Погода в городах Украины 14 декабря

Ужгород – 0...+2

Львов – 0...-2

Ивано-Франковск – 0...-2

Тернополь – 0...-2

Черновцы – 0...-2

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – 0...-2

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – +1...+3

Одесса – + 4...+6

Николаев – +3...+5

Херсон- + 2...+4

Симферополь – + 5...+7

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +1...+3

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – 0...+2

Запорожье – +3...+5

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков-0...+2

Киев – -1...+1



Погода в Украине 14 декабря / Карта Укргидрометцентра

О первом снеге сезона в Украине: смотрите видео

Отрывок статьи Натальи Диденко:

Завтра, как вы видите, солнца нет, разве что-то немного появится на Закарпатье.

Осадки – местами небольшие, мокрый снег преимущественно или морось, или просто влажная плотная облачность.

Запад 14-го декабря еще немного поупрямятся, ночью местами посиплет снегом, но и там завтра ситуация успокоится.

Дорогие туристы! Не сильно шастайте по высокогорьям – лавиноопасно!

Температура воздуха во вторник будет колебаться в Украине от 2 мороза до 3 тепла.

Кому надо – направление ветра преимущественно северное, умеренное.

В Киеве 14-го декабря местами небольшие осадки, повышенная влажность воздуха, облачность, сами понимаете, будем спасаться пренебрежением к экономии электроэнергии и яркой одеждой и фруктами.