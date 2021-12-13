По словам синоптика Натальи Диденко, 14 декабря на солнце бесполезно надеяться. Оно будет светить только на Закарпатье.
Важно В Карпатах – снегопады: могут сходить лавины
Погода в регионах: чего ожидать
Осадки – местами небольшие, мокрый снег преимущественно или морось, или просто влажная плотная облачность,
– отметила Диденко.
В то же время в Укргидрометцентре информируют о мокром снеге на Житомирщине, в Винницкой области, Черкасской, Киевской и в Крыму. На остальной территории ожидают сухую и солнечную погоду.
Температура воздуха будет колебаться от -2 до +7 градусов. Холоднее всего будет на Западе – 0...-2 градуса, теплее всего – на юге - +2...+5 градусов, в Крыму – до +7.
Ветер будет дуть умеренный северного направления.
В Киеве местами будут падать небольшие осадки, будет повышенная влажность воздуха и облачность. Столбики термометров будут показывать от -1 до +1 градуса.
Погода в городах Украины 14 декабря
Ужгород – 0...+2
Львов – 0...-2
Ивано-Франковск – 0...-2
Тернополь – 0...-2
Черновцы – 0...-2
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – 0...-2
Ровно – -1...+1
Житомир – -1...+1
Винница – +1...+3
Одесса – + 4...+6
Николаев – +3...+5
Херсон- + 2...+4
Симферополь – + 5...+7
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +1...+3
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – 0...+2
Запорожье – +3...+5
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков-0...+2
Киев – -1...+1
Погода в Украине 14 декабря / Карта Укргидрометцентра
О первом снеге сезона в Украине: смотрите видео
Отрывок статьи Натальи Диденко:
Завтра, как вы видите, солнца нет, разве что-то немного появится на Закарпатье.
Осадки – местами небольшие, мокрый снег преимущественно или морось, или просто влажная плотная облачность.
Запад 14-го декабря еще немного поупрямятся, ночью местами посиплет снегом, но и там завтра ситуация успокоится.
Дорогие туристы! Не сильно шастайте по высокогорьям – лавиноопасно!
Температура воздуха во вторник будет колебаться в Украине от 2 мороза до 3 тепла.
Кому надо – направление ветра преимущественно северное, умеренное.
В Киеве 14-го декабря местами небольшие осадки, повышенная влажность воздуха, облачность, сами понимаете, будем спасаться пренебрежением к экономии электроэнергии и яркой одеждой и фруктами.