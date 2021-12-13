За словами синоптикині Наталки Діденко, 14 грудня на сонце марно сподіватися. Воно світитиме тільки на Закарпатті.
Важливо У Карпатах – снігопади: можуть сходити лавини
Погода у регіонах: чого очікувати
Опади – місцями невеликі, мокрий сніг переважно чи мряка, або просто волога щільна хмарність,
– зазначила Діденко.
Водночас в Укргідрометцентрі інформують про мокрий сніг на Житомирщині, Вінниччині, Черкащині, Київщині та у Криму. На решті територій там очікують суху, та навіть сонячну, погоду.
Температура повітря коливатиметься від -2 до +7 градусів. Найхолодніше буде на Заході – 0…-2 градуси, найтепліше – на Півдні - +2…+5 градусів, у Криму – до +7.
Вітер дутиме помірний північного напрямку.
У Києві місцями падатимуть невеликі опади, буде підвищена вологість повітря та хмарність. Стовпчики термометрів показуватимуть від -1 до +1 градуса.
Погода в містах України 14 грудня
Ужгород – 0...+2
Львів – 0...-2
Івано-Франківськ – 0...-2
Тернопіль – 0...-2
Чернівці – 0...-2
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – 0...-2
Рівне – -1...+1
Житомир – -1...+1
Вінниця – +1...+3
Одеса – +4...+6
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +2...+4
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – +3...+5
Черкаси – +1...+3
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – -1...+1
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – +3...+5
Донецьк – +1...+3
Луганськ – +1...+3
Харків – 0...+2
Київ – -1...+1
Погода в Україні 14 грудня / Карта Укргідрометцентру
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Уривок допису Наталки Діденко:
Завтра, як ви бачите, сонця – катма, хіба щось трохи з'явиться на Закарпатті.
Опади – місцями невеликі, мокрий сніг переважно чи мряка, або просто волога щільна хмарність.
Захід 14-го грудня ще трохи покомизиться, вночі подекуди посипле снігом, але й там завтра ситуація втихомириться.
Дорогі туристи! Не сильно шастайте високогір'ями – лавинонебезпечно!
Температура повітря у вівторок коливатиметься в Україні від 2 морозу до 3 тепла.
Кому треба – напрямок вітру переважно північний, помірний.
У Києві 14-го грудня місцями невеликі опади, підвищена вологість повітря, хмарність – самі розумієте, будемо рятуватися зневагою до економії електроенергії та яскравою одежею й фруктами.