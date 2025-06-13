Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на 14 июня

Синоптики прогнозируют, что ночью 14 июня будет без осадков. Днем в Украине, кроме большинства западных областей, ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер будет северо-западный, порывы которого будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью 9 – 14 градусов, днем 18 – 23 градуса, на юге страны до 25 градусов тепла; в Карпатах ночью 4 – 9 градусов тепла, днем 12 – 17 градусов,

– говорится в сообщении.

Какой будет температура в областных центрах

Киев +20...+22

Ужгород +22...+24

Львов +20...+22

Ивано-Франковск +20...+22

Тернополь +20...+22

Черновцы +20...+22

Хмельницкий +20...+22

Луцк +20...+22

Ровно +20...+22

Житомир +19...+21

Винница +20...+22

Одесса +23...+25

Николаев +22...+24

Херсон +23...+25

Симферополь +22...+24

Кропивницкий +21...+23

Черкассы +20...+22

Чернигов +20...+22

Сумы +19...+21

Полтава +21...+23

Днепр +22...+24

Запорожье +23...+25

Донецк +21...+23

Луганск +20...+22

Харьков +20...+22





Погода в Украине на 14 июня / Карта Укргидрометцентра