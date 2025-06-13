Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода на 14 июня
Синоптики прогнозируют, что ночью 14 июня будет без осадков. Днем в Украине, кроме большинства западных областей, ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер будет северо-западный, порывы которого будут достигать 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью 9 – 14 градусов, днем 18 – 23 градуса, на юге страны до 25 градусов тепла; в Карпатах ночью 4 – 9 градусов тепла, днем 12 – 17 градусов,
– говорится в сообщении.
Какой будет температура в областных центрах
- Киев +20...+22
- Ужгород +22...+24
- Львов +20...+22
- Ивано-Франковск +20...+22
- Тернополь +20...+22
- Черновцы +20...+22
- Хмельницкий +20...+22
- Луцк +20...+22
- Ровно +20...+22
- Житомир +19...+21
- Винница +20...+22
- Одесса +23...+25
- Николаев +22...+24
- Херсон +23...+25
- Симферополь +22...+24
- Кропивницкий +21...+23
- Черкассы +20...+22
- Чернигов +20...+22
- Сумы +19...+21
- Полтава +21...+23
- Днепр +22...+24
- Запорожье +23...+25
- Донецк +21...+23
- Луганск +20...+22
- Харьков +20...+22
Погода в Украине на 14 июня / Карта Укргидрометцентра