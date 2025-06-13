Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на 14 июня

Синоптики прогнозируют, что ночью 14 июня будет без осадков. Днем в Украине, кроме большинства западных областей, ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер будет северо-западный, порывы которого будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью 9 – 14 градусов, днем 18 – 23 градуса, на юге страны до 25 градусов тепла; в Карпатах ночью 4 – 9 градусов тепла, днем 12 – 17 градусов,
– говорится в сообщении.

Какой будет температура в областных центрах

  • Киев +20...+22
  • Ужгород +22...+24
  • Львов +20...+22
  • Ивано-Франковск +20...+22
  • Тернополь +20...+22
  • Черновцы +20...+22
  • Хмельницкий +20...+22
  • Луцк +20...+22
  • Ровно +20...+22
  • Житомир +19...+21
  • Винница +20...+22
  • Одесса +23...+25
  • Николаев +22...+24
  • Херсон +23...+25
  • Симферополь +22...+24
  • Кропивницкий +21...+23
  • Черкассы +20...+22
  • Чернигов +20...+22
  • Сумы +19...+21
  • Полтава +21...+23
  • Днепр +22...+24
  • Запорожье +23...+25
  • Донецк +21...+23
  • Луганск +20...+22
  • Харьков +20...+22



Погода в Украине на 14 июня / Карта Укргидрометцентра