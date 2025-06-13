Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Когда прекратятся дожди в Украине

Синоптики прогнозировали, что 13 июня ночью на Севере, днем в Украине, кроме Карпатского региона и Юга, днем 14 июня на большей части территории, в течение суток 15 июня на Левобережье и в Крыму будут кратковременные дожди, местами грозы.

По ориентировочному прогнозу на картах, уже в понедельник, 16 июня, в части областей переменная облачность, без осадков. В частности, дожди не ожидаются в Одесской, Николаевской, Волынской, Ровенской, Одесской, Житомирской, Херсонской, Черновицкой, Киевской области и в Киеве.

Интересно, что в течение 13 – 16 июня никаких осадков не прогнозируют только в одной области, – Закарпатской.

Впрочем, 17 июня, дожди снова накроют почти всю Украину. В частности, будут и на Закарпатье. Без осадков, вероятно, только в Донецкой области, Запорожье, Херсонской области и в Крыму. Во всех остальных регионах – кратковременные дожди. Грозы пока не ожидаются.

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Прогноз погоды на 13 – 17 июня в Украине / Скриншоты из Укргидрометцентра

Важно! По климатическим характеристикам, в июне чаще бывают грозы, наблюдаются град и шквалы.