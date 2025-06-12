Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Похолодание в Украине

Синоптики прогнозировали, что 13 июня с северо-запада Европы на территорию Украины распространится холодный воздух. Из-за этого температура воздуха снизится.

Кстати, атмосферные фронты обусловят кратковременные дожди в большинстве областей. Только на Юге и в Карпатском регионе без осадков.

Также почти по всей Украине, кроме крайнего Запада, днем ожидается усиление ветра до штормовых значений.

Ночью на Юге +11 – +16 градусов, днем +21 – +26 градусов. Между тем на остальной территории +8 – +13, днем +15 – +20 градусов. В Карпатах ночью лишь +1 – +6 градусов, днем +10 – +15.

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Прогноз погоды на 13 июня / Скриншот с Укргидрометцентра

Интересно, что ранее в июне в Украине даже были заморозки. Абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали за всю историю метеонаблюдений, в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях, а также в горных районах местами достигал 0,3 – -3,4 градуса, а на высокогорье Карпат до -5 градусов.

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Погода на трое суток