Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Похолодание в Украине
Синоптики прогнозировали, что 13 июня с северо-запада Европы на территорию Украины распространится холодный воздух. Из-за этого температура воздуха снизится.
Кстати, атмосферные фронты обусловят кратковременные дожди в большинстве областей. Только на Юге и в Карпатском регионе без осадков.
Также почти по всей Украине, кроме крайнего Запада, днем ожидается усиление ветра до штормовых значений.
Ночью на Юге +11 – +16 градусов, днем +21 – +26 градусов. Между тем на остальной территории +8 – +13, днем +15 – +20 градусов. В Карпатах ночью лишь +1 – +6 градусов, днем +10 – +15.
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Прогноз погоды на 13 июня / Скриншот с Укргидрометцентра
Интересно, что ранее в июне в Украине даже были заморозки. Абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали за всю историю метеонаблюдений, в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях, а также в горных районах местами достигал 0,3 – -3,4 градуса, а на высокогорье Карпат до -5 градусов.
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Погода на трое суток
- В Укргидрометцентре обнародовали прогноз на 3 суток. Днем 14 июня на большей части Украины, в течение суток 15 июня на Левобережье и в Крыму кратковременные дожди, местами грозы.
- Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, днем 13 июня в Украине, кроме крайнего Запада, 14 июня местами на северо-востоке порывы 15 – 20 метров на секунду.
- Ночью +8 – +15 градусов, днем +16 – +22 градуса. На Юге, в воскресенье в Украине +20 – +26 градусов, в Карпатах ночью +2 – +9 градусов, днем +12 – +18 градусов.