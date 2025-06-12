Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Похолодання в Україні

Синоптики прогнозували, що 13 червня з північного заходу Європи на територію України пошириться холодне повітря. Через це температура повітря знизиться.

До речі, атмосферні фронти зумовлять короткочасні дощі в більшості областей. Лише на Півдні й у Карпатському регіоні без опадів.

Також майже по всій Україні, крім крайнього Заходу, вдень очікується посилення вітру до штормових значень.

Вночі на Півдні +11 – +16 градусів, удень +21 – +26 градусів. Тим часом на решті території +8 – +13, удень +15 – +20 градусів. У Карпатах вночі лише +1 – +6 градусів, удень +10 – +15.

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Прогноз погоди на 13 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

Цікаво, що раніше у червні в Україні навіть були заморозки. Абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували за всю історію метеоспостережень, у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській, Харківській, Луганській і Дніпропетровській областях, а також у гірських районах подекуди сягав 0,3 – -3,4 градуса, а на високогір'ї Карпат до -5 градусів.

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Погода на три доби