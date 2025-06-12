Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Литиме майже по всій Україні: в яких областях будуть дощі та грози найближчими днями
Похолодання в Україні
Синоптики прогнозували, що 13 червня з північного заходу Європи на територію України пошириться холодне повітря. Через це температура повітря знизиться.
До речі, атмосферні фронти зумовлять короткочасні дощі в більшості областей. Лише на Півдні й у Карпатському регіоні без опадів.
Також майже по всій Україні, крім крайнього Заходу, вдень очікується посилення вітру до штормових значень.
Вночі на Півдні +11 – +16 градусів, удень +21 – +26 градусів. Тим часом на решті території +8 – +13, удень +15 – +20 градусів. У Карпатах вночі лише +1 – +6 градусів, удень +10 – +15.
Дізнайтеся також Якою буде погода у липні: прогноз на місяць
Прогноз погоди на 13 червня / Скриншот з Укргідрометцентру
Цікаво, що раніше у червні в Україні навіть були заморозки. Абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували за всю історію метеоспостережень, у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській, Харківській, Луганській і Дніпропетровській областях, а також у гірських районах подекуди сягав 0,3 – -3,4 градуса, а на високогір'ї Карпат до -5 градусів.
Читайте також Аномальна спека чи прохолода й багато дощів: якою буде погода в Україні у серпні
Погода на три доби
- В Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на 3 доби. Удень 14 червня на більшій частині України, протягом доби 15 червня на Лівобережжі й у Криму короткочасні йтимуть дощі, подекуди грози.
- Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, удень 13 червня в Україні, крім крайнього Заходу, 14 червня подекуди на північному Сході пориви 15 – 20 метрів на секунду.
- Уночі +8 – +15 градусів, удень +16 – +22 градуси. На Півдні, у неділю в Україні +20 – +26 градусів, у Карпатах вночі +2 – +9 градусів, удень +12 – +18 градусів.