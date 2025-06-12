Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Дощі та грози в Україні
У найближчі три доби очікуються короткочасні дощі. Будуть вночі 13 червня на Півночі, вдень в Україні, окрім Карпатського регіону й Півдня, удень 14 червня на більшість частині території нашої держави, протягом доби 15 червня на Лівобережжі й у Криму. Також подекуди пройдуть грози.
Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Втім, удень 13 червня в Україні, крім крайнього Заходу, 14 червня подекуди на Північному Сході пориви 15 – 20 метрів на секунду.
До речі, спеки не буде. Уночі +8 – +14 градусів, удень +16 – +22 градуси, на Півдні, у неділю в Україні +20 – +26 градусів. У Карпатах уночі +2 – +9 градусів, удень +12 – +18 градусів.
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Де будуть дощі та грози / Скриншоти з Укргідрометцентру
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Погода на місяць
- Синоптики прогнозували, що середня місячна температура в червні в Україні передбачається в межах +19 – +23 градусів, у гірських районах +15 – +16. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.
- Очікується, що місячна кількість опадів буде 45 – 82 міліметрів, у Карпатах і місцями на Прикарпатті 103 – 152 міліметри. Це в межах (80 – 120 %) норми.
- До речі, в Укргідрометцентрі зазначали, що у червні стають активнішими грозові процеси. В Україні частіше спостерігаються град і шквали.
- Цікаво, що раніше в перший місяць літа навіть фіксували заморозки. Абсолютний мінімум температури у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській, Харківській, Луганській та Дніпропетровській областях і гірських районах місцями 0,3 – -3,4 градуса, а на високогір'ї Карпат навіть до -5 градусів.