Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 13 червня
Буде хмарно з проясненнями. Вночі у північних областях, вдень в Україні, окрім Закарпаття, Карпат та південної частини, короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень в Україні, крім крайнього заходу, пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура на півдні країни вночі +11...+16 градусів, удень +21...+26; на решті території вночі +8...+13, вдень +15...+20 градусів (у Карпатах вночі +1...+6, вдень +10...+15).
З північного заходу Європи на територію України пошириться холодне повітря, тож температура знизиться. Атмосферні фронти зумовлять короткочасні дощі в більшості областей, крім карпатського регіону та півдня. До того ж майже по всій країні, крім крайнього заходу, вдень очікується посилення вітру до штормових значень,
– пояснили в Укргідрометцентрі.
Погода у Києві та на Київщині 13 червня
Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ.
Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень пориви 15 – 18 метрів на секунду. Тож у Києві й області оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Температура по області вночі +8...+13 градусів, удень +15...+20; у Києві вночі +10...+12, вдень +17...+19 градусів.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
Вдень 13 червня в Україні, окрім крайнього заходу, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 13 червня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +17...+19
- Ужгород +19...+21
- Львів +15...+17
- Івано-Франківськ +16...+18
- Тернопіль +16...+18
- Чернівці +16...+18
- Хмельницький +16...+18
- Луцьк +17...+19
- Рівне +17...+19
- Житомир +17...+19
- Вінниця +16...+18
- Одеса +23...+25
- Миколаїв +22...+24
- Херсон +23...+25
- Сімферополь +22...+24
- Кропивницький +17...+19
- Черкаси +17...+19
- Чернігів +17...+19
- Суми +16...+18
- Полтава +17...+19
- Дніпро +18...+20
- Запоріжжя +23...+25
- Донецьк +20...+22
- Луганськ +19...+21
- Харків +17...+19
Прогноз погоди в Україні на 13 червня / Укргідрометцентр