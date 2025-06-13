Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 13 червня

Буде хмарно з проясненнями. Вночі у північних областях, вдень в Україні, окрім Закарпаття, Карпат та південної частини, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень в Україні, крім крайнього заходу, пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура на півдні країни вночі +11...+16 градусів, удень +21...+26; на решті території вночі +8...+13, вдень +15...+20 градусів (у Карпатах вночі +1...+6, вдень +10...+15).

З північного заходу Європи на територію України пошириться холодне повітря, тож температура знизиться. Атмосферні фронти зумовлять короткочасні дощі в більшості областей, крім карпатського регіону та півдня. До того ж майже по всій країні, крім крайнього заходу, вдень очікується посилення вітру до штормових значень,
– пояснили в Укргідрометцентрі.

Погода у Києві та на Київщині 13 червня

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень пориви 15 – 18 метрів на секунду. Тож у Києві й області оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Температура по області вночі +8...+13 градусів, удень +15...+20; у Києві вночі +10...+12, вдень +17...+19 градусів.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Вдень 13 червня в Україні, окрім крайнього заходу, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

в Україні 13 червня 2025 жовтий рівень небезпеки через дощі
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 13 червня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

  • Київ +17...+19
  • Ужгород +19...+21
  • Львів +15...+17
  • Івано-Франківськ +16...+18
  • Тернопіль +16...+18
  • Чернівці +16...+18
  • Хмельницький +16...+18
  • Луцьк +17...+19
  • Рівне +17...+19
  • Житомир +17...+19
  • Вінниця +16...+18
  • Одеса +23...+25
  • Миколаїв +22...+24
  • Херсон +23...+25
  • Сімферополь +22...+24
  • Кропивницький +17...+19
  • Черкаси +17...+19
  • Чернігів +17...+19
  • Суми +16...+18
  • Полтава +17...+19
  • Дніпро +18...+20
  • Запоріжжя +23...+25
  • Донецьк +20...+22
  • Луганськ +19...+21
  • Харків +17...+19

прогноз погоди на 13.06.2025 - карта Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні на 13 червня / Укргідрометцентр