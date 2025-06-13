Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 13 июня

Будет облачно с прояснениями. Ночью в северных областях, днем в Украине, кроме Закарпатья, Карпат и южной части, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, днем в Украине, кроме крайнего запада, порывы 15 – 20 метров на секунду.

Температура на юге страны ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26; на остальной территории ночью +8...+13, днем +15...+20 градусов (в Карпатах ночью +1...+6, днем +10...+15).

С северо-запада Европы на территорию Украины распространится холодный воздух, поэтому температура снизится. Атмосферные фронты обусловят кратковременные дожди в большинстве областей, кроме карпатского региона и юга. К тому же почти по всей стране, кроме крайнего запада, днем ожидается усиление ветра до штормовых значений,

– объяснили в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве и Киевской области 13 июня

Облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем порывы 15 – 18 метров в секунду. Поэтому в Киеве и области объявлен I уровень опасности (желтый).

Температура по области ночью +8...+13 градусов, днем +15...+20; в Киеве ночью +10...+12, днем +17...+19 градусов.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Днем 13 июня в Украине, кроме крайнего запада, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.



Опасные метеорологические явления в Украине 13 июня / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +17...+19

Ужгород +19...+21

Львов +15...+17

Ивано-Франковск +16...+18

Тернополь +16...+18

Черновцы +16...+18

Хмельницкий +16...+18

Луцк +17...+19

Ровно +17...+19

Житомир +17...+19

Винница +16...+18

Одесса +23...+25

Николаев +22...+24

Херсон +23...+25

Симферополь +22...+24

Кропивницкий +17...+19

Черкассы +17...+19

Чернигов +17...+19

Сумы +16...+18

Полтава +17...+19

Днепр +18...+20

Запорожье +23...+25

Донецк +20...+22

Луганск +19...+21

Харьков +17...+19



Прогноз погоды в Украине на 13 июня / Укргидрометцентр