Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода на 14 червня
Синоптики прогнозують, що вночі 14 червня буде без опадів. Вдень в Україні, крім більшості західних областей, очікуються невеликі короткочасні дощі, подекуди грози.
Вітер буде північно-західний, пориви якого сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.
Температура вночі 9 – 14 градусів, вдень 18 – 23 градуси, на півдні країни до 25 градусів тепла; в Карпатах вночі 4 – 9 градусів тепла, вдень 12 – 17 градусів,
– ідеться в повідомленні.
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ +20...+22
- Ужгород +22...+24
- Львів +20...+22
- Івано-Франківськ +20...+22
- Тернопіль +20...+22
- Чернівці +20...+22
- Хмельницький +20...+22
- Луцьк +20...+22
- Рівне +20...+22
- Житомир +19...+21
- Вінниця +20...+22
- Одеса +23...+25
- Миколаїв +22...+24
- Херсон +23...+25
- Сімферополь +22...+24
- Кропивницький +21...+23
- Черкаси +20...+22
- Чернігів +20...+22
- Суми +19...+21
- Полтава +21...+23
- Дніпро +22...+24
- Запоріжжя +23...+25
- Донецьк +21...+23
- Луганськ +20...+22
- Харків +20...+22
Погода в Україні на 14 червня / Карта Укргідрометцентру