Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на 14 червня

Синоптики прогнозують, що вночі 14 червня буде без опадів. Вдень в Україні, крім більшості західних областей, очікуються невеликі короткочасні дощі, подекуди грози.

Вітер буде північно-західний, пориви якого сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі 9 – 14 градусів, вдень 18 – 23 градуси, на півдні країни до 25 градусів тепла; в Карпатах вночі 4 – 9 градусів тепла, вдень 12 – 17 градусів,

– ідеться в повідомленні.

Якою буде температура в обласних центрах

Київ +20...+22

Ужгород +22...+24

Львів +20...+22

Івано-Франківськ +20...+22

Тернопіль +20...+22

Чернівці +20...+22

Хмельницький +20...+22

Луцьк +20...+22

Рівне +20...+22

Житомир +19...+21

Вінниця +20...+22

Одеса +23...+25

Миколаїв +22...+24

Херсон +23...+25

Сімферополь +22...+24

Кропивницький +21...+23

Черкаси +20...+22

Чернігів +20...+22

Суми +19...+21

Полтава +21...+23

Дніпро +22...+24

Запоріжжя +23...+25

Донецьк +21...+23

Луганськ +20...+22

Харків +20...+22





Погода в Україні на 14 червня / Карта Укргідрометцентру