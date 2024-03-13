Почти по всей Украине снова будет снежить: какой будет погода 14 марта

13 марта 2024, 15:25
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Источник:

Укргидрометцентр

14 марта в нашей стране снова будет идти снег и дождь. Однако есть и плюс – потеплеет.

Неожиданно посреди весны случилась зима. Многие украинские города покрылись снежными покрывалами и никак не хотят просыпаться. Чем удивит погода украинцев 14 марта, читайте дальше.

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Тепло или холодно

Несмотря на значительные осадки погода таки станет немного теплее. Если средняя температура воздуха 13 марта составляла плюс 2 – плюс 4 градуса, то уже 14 марта она достигнет 4 – 6 градусов тепла. Впрочем, ночью температура останется неизменной – от минус 1 до плюс 1 градусов.

Следует заметить, что почти по всей территории Украины температура будет примерно одинаковой.

Чего нельзя сказать о количестве осадков, которые ожидают жителей разных регионов.

Где пройдут дожди и снег

Снова будет снежить и дождливо на Западе и Востоке, а также центральных областях. На Юге синоптики прогнозируют лишь небольшой дождь. Между тем на Севере, в таких областях, как Черниговская, Сумская, Киевская, Житомирская, а также на северо-западе – в Ровненской и Волынской день должен пройти без осадков.

Погода в областных центрах

  • Киев +4...+6
  • Ужгород +8...+10
  • Львов +6...+8
  • Ивано-Франковск +4...+6
  • Тернополь +4...+6
  • Черновцы +4...+6
  • Хмельницкий +5...+7
  • Луцк +6...+8
  • Ровно +6...+8
  • Житомир +5...+7
  • Винница +4...+6
  • Одесса +6...+8
  • Николаев +7...+9
  • Херсон +8...+10
  • Симферополь +8...+10
  • Кропивницкий +5...+7
  • Черкассы +4...+6
  • Чернигов +6...+8
  • Сумы +5...+7
  • Полтава +5...+7
  • Днепр +5...+7
  • Запорожье +7...+9
  • Донецк +6...+8
  • Луганск +4...+6
  • Харьков +5...+7

Прогноз погоды на 14 марта / Фото Укргидрометцентр

Автор: Анастасія Колеснікова