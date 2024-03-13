Почти по всей Украине снова будет снежить: какой будет погода 14 марта
Источник:Укргидрометцентр
14 марта в нашей стране снова будет идти снег и дождь. Однако есть и плюс – потеплеет.
Неожиданно посреди весны случилась зима. Многие украинские города покрылись снежными покрывалами и никак не хотят просыпаться. Чем удивит погода украинцев 14 марта, читайте дальше.
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Тепло или холодно
Несмотря на значительные осадки погода таки станет немного теплее. Если средняя температура воздуха 13 марта составляла плюс 2 – плюс 4 градуса, то уже 14 марта она достигнет 4 – 6 градусов тепла. Впрочем, ночью температура останется неизменной – от минус 1 до плюс 1 градусов.
Следует заметить, что почти по всей территории Украины температура будет примерно одинаковой.
Чего нельзя сказать о количестве осадков, которые ожидают жителей разных регионов.
Где пройдут дожди и снег
Снова будет снежить и дождливо на Западе и Востоке, а также центральных областях. На Юге синоптики прогнозируют лишь небольшой дождь. Между тем на Севере, в таких областях, как Черниговская, Сумская, Киевская, Житомирская, а также на северо-западе – в Ровненской и Волынской день должен пройти без осадков.
Погода в областных центрах
- Киев +4...+6
- Ужгород +8...+10
- Львов +6...+8
- Ивано-Франковск +4...+6
- Тернополь +4...+6
- Черновцы +4...+6
- Хмельницкий +5...+7
- Луцк +6...+8
- Ровно +6...+8
- Житомир +5...+7
- Винница +4...+6
- Одесса +6...+8
- Николаев +7...+9
- Херсон +8...+10
- Симферополь +8...+10
- Кропивницкий +5...+7
- Черкассы +4...+6
- Чернигов +6...+8
- Сумы +5...+7
- Полтава +5...+7
- Днепр +5...+7
- Запорожье +7...+9
- Донецк +6...+8
- Луганск +4...+6
- Харьков +5...+7
Прогноз погоды на 14 марта / Фото Укргидрометцентр