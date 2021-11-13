Теплее всего будет на Закарпатье. Там столбики термометров покажут +11...+13 градусов.
Важно Украину снова накроют туманы и ночные морозы
На Западной Украине небо весь день будет в плену облаков. Небольшое прояснение возможно только во второй половине дня. Температура воздуха составит +5...+7 градусов. На Востоке будет несколько прохладнее – +4...+6 градусов. Однако погода также будет облачной. Серьезных осадков не прогнозируют.
На Севере облачная погода будет держаться до самого вечера. Столбики термометров покажут +5...+7 градусов. Осадков ожидать не стоит. Гораздо теплее будет в южных регионах – до +11 градусов в Крыму. Весь Юг будет окутан туманами, водителям следует быть осторожными на дорогах.
В Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной, без осадков. Столбики термометров покажут +6...+8 градусов.
Погода в городах Украины 14 ноября
Ужгород – +11...+13
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +5...+7
Ровно – +5...+7
Житомир – +6...+8
Винница – +6...+8
Одесса – +9...+11
Николаев – +10...+12
Херсон – +9...+11
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +5...+7
Сумы – +4...+6
Полтава – +4...+6
Днепр – +6...+8
Запорожье – +8...+10
Донецк – +6...+8
Луганск – +4...+6
Харьков – +4...+6
Киев – +6...+8