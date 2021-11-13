Теплее всего будет на Закарпатье. Там столбики термометров покажут +11...+13 градусов.

Важно Украину снова накроют туманы и ночные морозы

На Западной Украине небо весь день будет в плену облаков. Небольшое прояснение возможно только во второй половине дня. Температура воздуха составит +5...+7 градусов. На Востоке будет несколько прохладнее – +4...+6 градусов. Однако погода также будет облачной. Серьезных осадков не прогнозируют.

На Севере облачная погода будет держаться до самого вечера. Столбики термометров покажут +5...+7 градусов. Осадков ожидать не стоит. Гораздо теплее будет в южных регионах – до +11 градусов в Крыму. Весь Юг будет окутан туманами, водителям следует быть осторожными на дорогах.

В Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной, без осадков. Столбики термометров покажут +6...+8 градусов.

Погода в городах Украины 14 ноября

Ужгород – +11...+13

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +6...+8

Винница – +6...+8

Одесса – +9...+11

Николаев – +10...+12

Херсон – +9...+11

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +5...+7

Сумы – +4...+6

Полтава – +4...+6

Днепр – +6...+8

Запорожье – +8...+10

Донецк – +6...+8

Луганск – +4...+6

Харьков – +4...+6

Киев – +6...+8



Погода в Украине 14 ноября / Данные Укргидрометцентра