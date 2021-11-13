Найтепліше буде на Закарпатті. Там стовпчики термометрів покажуть +11...+13 градусів.

Важливо Україну знову вкриють тумани та нічні морози

На Західній Україні небо весь день буде у полоні хмар. Невеличке роз'яснення можливе лише у другій половині дня. Температура повітря складатиме +5...+7 градусів. На сході буде дещо прохолодніше – +4...+6 градусів. Однак погода також буде хмарною. Серйозних опадів не прогнозують.

На півночі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Стовпчики термометрів покажуть +5...+7 градусів. Опадів очікувати не варто. Набагато тепліше буде у південних регіонах – до +11 градусів у Криму. Весь південь буде оповитий туманами, водіям слід бути обережними на дорогах.

У Києві протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +6...+8 градусів.

Погода у містах України 14 листопада

Ужгород – +11...+13

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +5...+7

Рівне – +5...+7

Житомир – +6...+8

Вінниця – +6...+8

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +5...+7

Чернігів – +5...+7

Суми – +4...+6

Полтава – +4...+6

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +8...+10

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +4...+6

Харків – +4...+6

Київ – +6...+8



Погода в Україні 14 листопада / Дані Укргідрометцентру