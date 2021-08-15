Жара 16 августа будет в западных областях и части восточных. Кое-где столбики термометров будут показывать +34 градуса.
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На Западной Украине облачная погода будет держаться до самого вечера. В то же время местами возможны дожди и порывы ветра до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит +31...+33 градуса. На Восточной Украине будет сухо, но не менее жарко – до +29...+31 градуса.
Северные регионы будут окутаны облаками. Местами следует ждать небольшие дожди, но серьезных осадков не будет. Столбики термометров покажут +29...+31 градуса. Чуть жарче будет на Юге. Там местами будет облачно, но осадки не прогнозируют. Воздух там прогреется до +30...+32 градусов.
Утро в Киеве будет безоблачным, и почти весь день небо будет оставаться ясным, только к вечеру появятся первые тучи. Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности.
Погода в городах Украины на 16 августа
Ужгород – +32...+34
Львов – +31...+33
Ивано-Франковск – +31...+33
Тернополь – +31...+33
Черновцы – +31...+33
Хмельницкий – +31...+33
Луцк – +29...+31
Ровно – +29...+31
Житомир – +31...+33
Винница – +31...+33
Одесса – +30...+32
Николаев – +31...+33
Херсон – +31...+33
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +31...+33
Черкассы – +30...+32
Чернигов – +29...+31
Сумы – +30...+32
Полтава – +30...+32
Днепр – +32...+34
Запорожье – +29...+31
Донецк – +29...+31
Луганск – +29...+31
Харьков – +29...+31
Киев – +31...+33
Погода в Украине 16 августа / Карта Укргидрометцентра