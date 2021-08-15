Спека 16 серпня буде у західних областях та частині східних. Подекуди стовпчики термометрів показуватимуть +34 градуси.

Важливо В Іспанії – новий температурний рекорд: на термометрах +47 градусів

На Західній Україні хмарна погода триматиметься до самого вечора. Водночас місцями можливі дощі та пориви вітру до 10 метрів на секунду. Температура повітря складатиме +31...+33 градуси. На Східній Україні буде сухо, але не менш спекотно – до +29...+31 градуса.

Північні регіони будуть оповиті хмарами. Місцями слід чекати невеличкі дощі, але серйозних опадів не буде. Стовпчики термометрів покажуть +29...+31 градуса. Трохи спекотніше буде на півдні. Там місцями буде хмарно, але опадів не прогнозують. Повітря там прогріється до +30...+32 градусів.

Ранок у Києві буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку.

Погода в містах України на 16 серпня

Ужгород – +32...+34

Львів – +31...+33

Івано-Франківськ – +31...+33

Тернопіль – +31...+33

Чернівці – +31...+33

Хмельницький – +31...+33

Луцьк – +29...+31

Рівне – +29...+31

Житомир – +31...+33

Вінниця – +31...+33

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +31...+33

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +31...+33

Черкаси – +30...+32

Чернігів – +29...+31

Суми – +30...+32

Полтава – +30...+32

Дніпро – +32...+34

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +29...+31

Харків – +29...+31

Київ – +31...+33



Погода в Україні 16 серпня / Карта Укргідрометценту