Спека 16 серпня буде у західних областях та частині східних. Подекуди стовпчики термометрів показуватимуть +34 градуси.
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На Західній Україні хмарна погода триматиметься до самого вечора. Водночас місцями можливі дощі та пориви вітру до 10 метрів на секунду. Температура повітря складатиме +31...+33 градуси. На Східній Україні буде сухо, але не менш спекотно – до +29...+31 градуса.
Північні регіони будуть оповиті хмарами. Місцями слід чекати невеличкі дощі, але серйозних опадів не буде. Стовпчики термометрів покажуть +29...+31 градуса. Трохи спекотніше буде на півдні. Там місцями буде хмарно, але опадів не прогнозують. Повітря там прогріється до +30...+32 градусів.
Ранок у Києві буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку.
Погода в містах України на 16 серпня
Ужгород – +32...+34
Львів – +31...+33
Івано-Франківськ – +31...+33
Тернопіль – +31...+33
Чернівці – +31...+33
Хмельницький – +31...+33
Луцьк – +29...+31
Рівне – +29...+31
Житомир – +31...+33
Вінниця – +31...+33
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +31...+33
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +31...+33
Черкаси – +30...+32
Чернігів – +29...+31
Суми – +30...+32
Полтава – +30...+32
Дніпро – +32...+34
Запоріжжя – +29...+31
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +29...+31
Харків – +29...+31
Київ – +31...+33
Погода в Україні 16 серпня / Карта Укргідрометценту