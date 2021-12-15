По словам синоптика Натальи Диденко, 16 декабря без осадков останется юг Украины. Только в Одесскую область ночью антициклон Yascha принесет дождь.

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Украину накроет мокрый снег

В дальнейшем влажная погода будет доминировать, постепенно дожди будут уступать место мокрому снегу,

– предупреждает Диденко.

В то же время на востоке Украины 16 декабря будет сухо. Только жителей Харьковщины из-за атмосферного фронта может ожидать мокрая погода.

В течение дня также стоит ожидать от -1 до + 4 градусов. В оккупированном Крыму будет теплее – + 3...+9 градусов.

В Киеве 16 декабря погода будет облачной и влажной да еще и с дождем и мокрым снегом. Термометры будут показывать +1...+3 градуса.

Погода в городах Украины на 16 декабря

Ужгород – + 2...+4

Львов – + 2...+4

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – + 2...+4

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – + 2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – + 2...+4

Житомир – + 2...+4

Винница – + 2...+4

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – + 5...+7

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – + 2...+4

Чернигов – + 2...+4

Сумы – + 1...+3

Полтава – +1...+3

Днепр – +1...+3

Запорожье – + 2...+4

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3

Киев – + 2...+4

Погода в Украине 16 декабря / Карта Укргидрометцентра

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Отрывок статьи Натальи Диденко:

Атмосферный фронт циклона Matteo, что на севере Скандинавии завтра будет пересекать территорию Украины.

Поэтому в западных, северных и центральных областях ожидается преимущественно дождь. В Карпатах – снег.

Южную часть удержит от осадков антициклон с милым именем Yascha, только ночью в Одесской области пройдет дождь.

На Востоке завтра преимущественно без осадков, разве только Харьковщины может коснуться осадками атмосферный фронт.

Температура воздуха в Украине ближайшей ночью будет колебаться в пределах от 4 мороза до 3 тепла, днем в четверг ожидается от 1 мороза до +4 градусов, в Крыму +3… +9 градусов.

В Киеве 16-го декабря предполагается влажная облачная погода – (кто бы удивился?) – пройдет дождь, при снижении до нуля и далее, с мокрым снегом. Днем в столице завтра +1… +3 градуса.

В дальнейшем влажная погода будет доминировать, постепенно дожди будут уступать место мокрому снегу и снегу.