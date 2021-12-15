В ГСЧС предупредили, что снежный покров в горах – слабо закреплен. Главная опасность подстерегает на высокогорьях Ивано-Франковщины.

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В горах значительная снеголавинная опасность

Снеголавинная опасность, говорят спасатели, довольно значительная – 3 уровня. Между тем на Ивано-Франковщине 15 декабря снегопадов не обещают, температура будет держаться чуть выше нуля.

Отметим, что такая ситуация – с угрозой лавин сохраняется уже несколько дней подряд. Она касается высокогорья Львовщины и Ивано-Франковской области, а также Закарпатья.

На горе Поп Иван Черногорский – морозяно

На вершине Поп Иван Черногорский утром 15 декабря – сильный мороз, столбики термометров опустились до -10. В Черногорском поисково-спасательном посте рассказали, что погода – ясная, ветер – северо-западный, а его порывы достигают 7 метров в секунду.

Зимняя красота на горе Поп Иван Черногорский / Фото Черногорского поисково-спасательного поста

Интересно! Из-за опасности, которая подстерегает в горах, в МВД презентовали ранее мобильное приложение, которое понадобится туристам. Благодаря приложению можно передавать сигнал SOS с указанием географических координат.

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Какую погоду обещают в ближайшее время:

Синоптики говорят, что в Украину идет настоящая морозная зима.

19 декабря столбики термометров опустятся до -12 градусов.

Именно в день Святого Николая прогнозируют вторжение арктического воздуха.

К этому должны быть готовы коммунальные службы, ведь погодные условия очевидно затруднят движение транспорта.

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