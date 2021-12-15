У ДСНС попередили, що сніговий покрив у горах – слабо закріплений. Головна небезпека чатує на високогір'ях Івано-Франківщини.

До теми В Україні буде прохолодно, на Сході нарешті сніжитиме: прогноз погоди на 15 грудня

В горах значна сніголавинна небезпека

Сніголавинна небезпека, кажуть рятувальники, досить значна – 3 рівня. Тим часом на Івано-Франківщині 15 грудня снігопадів не обіцяють, температура триматиметься трохи вище нуля.

Зазначимо, що така ситуація – з загрозою лавин зберігається вже кілька днів поспіль. Вона стосується високогір'я Львівщини та Івано-Франківської області, а також Закарпаття.

На горі Піп Іван Чорногірський – морозяно

На вершині Піп Іван Чорногірський вранці 15 грудня – сильний мороз, стовпчики термометрів опустились до -10. У Чорногірському пошуково-рятувальному пості розповіли, що погода – ясна, вітер – північно-східний, а його пориви сягають 7 метрів на секунду.



Зимова краса на горі Піп Іван Чорногірський/ Фото Чорногірського пошуково-рятувального поста

Цікаво! Через небезпеку, яка чатує в горах, у МВС презентували раніше мобільний додаток, який знадобиться туристам.Завдяки застосунку можна передавати сигнал SOS із зазначенням географічних координат.

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Яку погоду обіцяють найближчим часом:

Синоптики кажуть, що в Україну суне справжня морозяна зима.

19 грудня стовпчики термометрів опустяться до -12 градусів.

Саме у день Святого Миколая прогнозують вторгнення арктичного повітря.

До цього мають бути готові комунальні служби, адже погодні умови очевидно ускладнять рух транспорту.

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