За словами синоптикині Наталки Діденко, 16 грудня без опадів залишиться південь України. Лише на Одещину вночі антициклон Yascha принесе дощ.
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Україну накриє мокрий сніг
Надалі волога погода домінуватиме, поступово дощі поступатимуться місцем мокрому снігу та снігу,
– попереджає Діденко.
Водночас на сході України 16 грудня буде сухо. Лише мешканців Харківщини через атмосферний фронт може очікувати мокра погода.
Протягом дня також варто очікувати від -1 до +4 градусів. У окупованому Криму буде найтепліше – +3...+9 градусів.
У Києві 16 грудня погода буде хмарною і вологою та ще й з дощем і мокрим снігом. Термометри показуватимуть +1...+3 градуси.
Погода в містах України на 16 грудня
Ужгород – +2...+4
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – +1...+3
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +1...+3
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +2...+4
Рівне – +2...+4
Житомир – +2...+4
Вінниця – +2...+4
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +3...+5
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – +2...+4
Черкаси – +2...+4
Чернігів – +2...+4
Суми – +1...+3
Полтава – +1...+3
Дніпро – +1...+3
Запоріжжя – +2...+4
Донецьк – +1...+3
Луганськ – +1...+3
Харків – +1...+3
Київ – +2...+4
Погода в Україні 16 грудня / карта Укргідрометцентру
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Уривок допису Наталки Діденко:
Атмосферний фронт циклону Matteo, що на півночі Скандинавії завтра перетинатиме територію України.
Тому в західних, північних та центральних областях очікується переважно дощ. У Карпатах - сніг.
Південну частину втримає від опадів антициклон із милим ім'ям Yascha, лише вночі на Одещині пройде дощ.
На Сході завтра - переважно без опадів, хіба Харківщини може торкнутися опадами атмосферний фронт.
Температура повітря в Україні найближчої ночі коливатиметься в межах від 4 морозу до 3 тепла, вдень у четвер очікується від 1 морозу до +4 градусів, у Криму +3+9 градусів.
У Києві 16-го грудня передбачається волога хмарна погода - хто б здивувався?) - пройде дощ, при зниженні до нуля і далі, з мокрим снігом. Вдень у столиці завтра +1+3 градуси.
Надалі волога погода домінуватиме, поступово дощі поступатимуться місцем мокрому снігу та снігу.