За словами синоптикині Наталки Діденко, 16 грудня без опадів залишиться південь України. Лише на Одещину вночі антициклон Yascha принесе дощ.

До теми У Карпатах небезпечно через снігові лавини

Україну накриє мокрий сніг

Надалі волога погода домінуватиме, поступово дощі поступатимуться місцем мокрому снігу та снігу,

– попереджає Діденко.

Водночас на сході України 16 грудня буде сухо. Лише мешканців Харківщини через атмосферний фронт може очікувати мокра погода.

Протягом дня також варто очікувати від -1 до +4 градусів. У окупованому Криму буде найтепліше – +3...+9 градусів.

У Києві 16 грудня погода буде хмарною і вологою та ще й з дощем і мокрим снігом. Термометри показуватимуть +1...+3 градуси.

Погода в містах України на 16 грудня

Ужгород – +2...+4

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +1...+3

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2...+4

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +2...+4

Суми – +1...+3

Полтава – +1...+3

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – +1...+3

Луганськ – +1...+3

Харків – +1...+3

Київ – +2...+4



Погода в Україні 16 грудня / карта Укргідрометцентру

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Уривок допису Наталки Діденко:

Атмосферний фронт циклону Matteo, що на півночі Скандинавії завтра перетинатиме територію України.

Тому в західних, північних та центральних областях очікується переважно дощ. У Карпатах - сніг.

Південну частину втримає від опадів антициклон із милим ім'ям Yascha, лише вночі на Одещині пройде дощ.

На Сході завтра - переважно без опадів, хіба Харківщини може торкнутися опадами атмосферний фронт.

Температура повітря в Україні найближчої ночі коливатиметься в межах від 4 морозу до 3 тепла, вдень у четвер очікується від 1 морозу до +4 градусів, у Криму +3+9 градусів.

У Києві 16-го грудня передбачається волога хмарна погода - хто б здивувався?) - пройде дощ, при зниженні до нуля і далі, з мокрим снігом. Вдень у столиці завтра +1+3 градуси.

Надалі волога погода домінуватиме, поступово дощі поступатимуться місцем мокрому снігу та снігу.