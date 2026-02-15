Морозы, снегопады и гололедица: почти всю Украину предупредили о непогоде

В понедельник, 16 февраля, ряд регионов Украины накроет непогода. Синоптики предупредили о снегопадах, метелях, мокром снеге и гололеде на дорогах.

В более 10 областях объявлен I уровень опасности (желтый). Об этом сообщил Укргидрометцентр и региональные гидрометцентры.

Какие регионы накроет непогода?

По данным Укргидрометцентра, в Киевской и Черниговской областях ночью 16 февраля прогнозируют значительный снег. В то же время в Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях ожидается мокрый снег и дождь.

Как сообщили в ГМЦ Черного и азовского морей, в Одессе и области до утра продержится северо-западный ветер 15 – 20 метров в секунду. Видимость может снизиться до 200 – 500 метров. В течение суток прогнозируют гололедицу.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта,

– добавляют синоптики.

В дорогах Киевской, Кировоградской, Тернопольской, Львовской и Херсонской областей также возможна гололедица.

По данным Львовского гидрометцентра, на Львовщине ночью 16 февраля будет идти снег и возможны метели. Днем осадков не прогнозируют.

В целом по Украине, кроме западных областей, прогнозируют порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. В основном на севере и в Винницкой области ночью и утром возможны метели.

Области, где объявлен I уровень опасности на 16 февраля / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду прогнозируют в дальнейшем?