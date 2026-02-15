Но так будет не по всей Украине. Например, на юге и востоке ожидаем +6...+8 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода 16 февраля?

Синоптики прогнозируют, что 16 февраля будет облачно. Ночью в западных областях умеренный снег, в Винницкой и Житомирской областях снег умеренный, местами значительный.

В большинстве северных областей значительный снег, метель. На остальной территории мокрый снег и дождь.

В Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях значительные осадки преимущественно в виде дождя; днем небольшой снег.

На востоке страны преимущественно дождь, на северо-востоке страны умеренные осадки (в западных, южных и Винницкой областях без существенных осадков).

В западных, северных и в большинстве центральных областей на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, в Украине, кроме запада, порывы 15 – 20 метров на секунду.

Температура ночью и днем в западных, Житомирской и Винницкой областях -7...-12 градусов; на Прикарпатье и севере страны -4...-9.

В большинстве центральных и Сумской областях от +3 до -2 градусов, на востоке и юго-востоке +3...+8.

Какой прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 16 февраля?

Здесь также будет облачно. Ночью значительный снег, днем местами небольшой. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, порывы 15 – 18 метров в секунду, ночью и утром метели.

Температура по области ночью и днем -4...-9 градусов. В Киеве ночью и днем -7...-9.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

16 февраля ночью в Киевской и Черниговской областях значительный снег, в Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях значительный мокрый снег и дождь.

Из-за этого объявили І уровень опасности (желтый).

В Украине, кроме запада, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, в большинстве северных и Винницкой областях ночью и утром метели.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта,

– напомнили синоптики.



Где объявили предупреждение на 16 февраля 2026 года / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев -9...-7

Ужгород -3...-1

Львов -7...-5

Ивано-Франковск -7...-5

Тернополь -10...-8

Черновцы -7...-5

Хмельницкий -10...-8

Луцк -10...-8

Ровно -10...-8

Житомир -10...-8

Винница -10...-8

Одесса 0...-2

Николаев +0...+2

Херсон +4...+6

Симферополь +5...+7

Кропивницкий -1...+1

Черкассы 0...-2

Чернигов -7...-5

Сумы -1...+1

Полтава 0...+2

Днепр +3....+5

Запорожье +5...+7

Донецк +6...+8

Луганск +5...+7

Харьков +3...+5



Прогноз погоды в Украине на 16 февраля / Укргидрометцентр

Важно! Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь. 24 Канал постоянно обновляет прогноз не только областных центров, но и большинства районов.

Надолго ли вернулись морозы в Украину?