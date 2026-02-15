Але так буде не по всій Україні. Наприклад, на півдні та сході очікуємо +6...+8 градусів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода 16 лютого?

Синоптики прогнозують, що 16 лютого буде хмарно. Вночі у західних областях помірний сніг, у Вінницькій та Житомирській областях сніг помірний, місцями значний.

У більшості північних областей значний сніг, хуртовина. На решті території мокрий сніг та дощ.

У Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях значні опади переважно у вигляді дощу; вдень невеликий сніг.

На сході країни переважно дощ, на північному сході країни помірні опади (у західних, південних та Вінницькій областях без істотних опадів).

У західних, північних та в більшості центральних областей на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, в Україні, крім заходу, пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі та вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях -7...-12 градусів; на Прикарпатті та півночі країни -4...-9.

У більшості центральних та Сумській областях від +3 до -2 градусів, на сході та південному сході +3...+8.

Який прогноз погоди в Києві та на Київщині на 16 лютого?

Тут також буде хмарно. Вночі значний сніг, вдень місцями невеликий. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, пориви 15 – 18 метрів на секунду, вночі та вранці хуртовини.

Температура по області вночі та вдень -4...-9 градусів. У Києві вночі та вдень -7...-9.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

16 лютого вночі у Київській та Чернігівській областях значний сніг, у Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях значний мокрий сніг та дощ.

Через це оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

В Україні, крім заходу, пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, в більшості північних та Вінницькій областях вночі та вранці хуртовини.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту,

– нагадали синоптики.



Де оголосили попередження на 16 лютого 2026 / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ -9...-7

Ужгород -3...-1

Львів -7...-5

Івано-Франківськ -7...-5

Тернопіль -10...-8

Чернівці -7...-5

Хмельницький -10...-8

Луцьк -10...-8

Рівне -10...-8

Житомир -10...-8

Вінниця -10...-8

Одеса 0...-2

Миколаїв +0...+2

Херсон +4...+6

Сімферополь +5...+7

Кропивницький -1...+1

Черкаси 0...-2

Чернігів -7...-5

Суми -1...+1

Полтава 0...+2

Дніпро +3...+5

Запоріжжя +5...+7

Донецьк +6...+8

Луганськ +5...+7

Харків +3...+5



Прогноз погоди в Україні на 16 лютого / Укргідрометцентр

Важливо! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут.

