В более 10 областях объявлен I уровень опасности (желтый). Об этом сообщил Укргидрометцентр и региональные гидрометцентры.
Какие регионы накроет непогода?
По данным Укргидрометцентра, в Киевской и Черниговской областях ночью 16 февраля прогнозируют значительный снег. В то же время в Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях ожидается мокрый снег и дождь.
Как сообщили в ГМЦ Черного и азовского морей, в Одессе и области до утра продержится северо-западный ветер 15 – 20 метров в секунду. Видимость может снизиться до 200 – 500 метров. В течение суток прогнозируют гололедицу.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта,
– добавляют синоптики.
В дорогах Киевской, Кировоградской, Тернопольской, Львовской и Херсонской областей также возможна гололедица.
По данным Львовского гидрометцентра, на Львовщине ночью 16 февраля будет идти снег и возможны метели. Днем осадков не прогнозируют.
В целом по Украине, кроме западных областей, прогнозируют порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. В основном на севере и в Винницкой области ночью и утром возможны метели.
Области, где объявлен I уровень опасности на 16 февраля / Карта Укргидрометцентра
Какую погоду прогнозируют в дальнейшем?
Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины сообщило, что с 17 февраля осадки прекратяться. В то же время температура снизится еще на 4 – 8 градусов.
Как ранее рассказывали в Укргидрометцентре, с 16 февраля в Украине температура воздуха упадет до -18 градусов. Однако похолодание продлится недолго, и с 18 февраля прогнозируют 0 градусов и выше.