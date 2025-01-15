Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Также в части областей обещают гололед, поэтому советуем быть осторожными на дорогах.
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Какой будет погода 16 января
Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды по Украине на четверг, 16 января.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой снег. На дорогах западных, северных и Винницкой областей местами гололедица,
– говорится в сообщении.
Ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура в течение суток будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Карпатах ночью ожидают от 5 до 10 градусов мороза.
В то же время в южных регионах ночью синоптики прогнозируют от 2 до 7 градусов мороза. Днем столбики термометра поднимутся от 1 до 6 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +1...+3,
- Ужгород 0...+2,
- Львов 0...+2,
- Ивано-Франковск 0...+2,
- Тернополь -1...+1,
- Черновцы 0...+2,
- Хмельницкий 0...+2,
- Луцк 0...+2,
- Ровно 0...+2,
- Житомир 0...+2,
- Винница +1...+3,
- Одесса +4...+6,
- Николаев +3...+5,
- Херсон +4...+6,
- Симферополь +4...+6,
- Кропивницкий +2...+4,
- Черкассы +2...+4,
- Чернигов 0...+2,
- Сумы 0...+2,
- Полтава +1...+3,
- Днепр +1...+3,
- Запорожье +1....+3,
- Донецк +1...+3,
- Луганск +1...+3,
- Харьков +1...+3.
Прогноз погоды в Украине на 16 января / Карта Укргидрометцентра