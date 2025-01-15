Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Также в части областей обещают гололед, поэтому советуем быть осторожными на дорогах.

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Какой будет погода 16 января

Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды по Украине на четверг, 16 января.

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой снег. На дорогах западных, северных и Винницкой областей местами гололедица,

– говорится в сообщении.

Ветер будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура в течение суток будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Карпатах ночью ожидают от 5 до 10 градусов мороза.

В то же время в южных регионах ночью синоптики прогнозируют от 2 до 7 градусов мороза. Днем столбики термометра поднимутся от 1 до 6 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +1...+3,

Ужгород 0...+2,

Львов 0...+2,

Ивано-Франковск 0...+2,

Тернополь -1...+1,

Черновцы 0...+2,

Хмельницкий 0...+2,

Луцк 0...+2,

Ровно 0...+2,

Житомир 0...+2,

Винница +1...+3,

Одесса +4...+6,

Николаев +3...+5,

Херсон +4...+6,

Симферополь +4...+6,

Кропивницкий +2...+4,

Черкассы +2...+4,

Чернигов 0...+2,

Сумы 0...+2,

Полтава +1...+3,

Днепр +1...+3,

Запорожье +1....+3,

Донецк +1...+3,

Луганск +1...+3,

Харьков +1...+3.



Прогноз погоды в Украине на 16 января / Карта Укргидрометцентра